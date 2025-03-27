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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

肺炎鏈球菌感染重症率高！ 醫：癌友風險高出50倍

2025/03/27 15:19

林口長庚副院長邱政洵（右）、台大醫院小兒感染科主任呂俊毅（左）齊呼，肺炎鏈球菌重症率高，高風險族群應盡快接種疫苗。 （記者邱芷柔攝）

林口長庚副院長邱政洵（右）、台大醫院小兒感染科主任呂俊毅（左）齊呼，肺炎鏈球菌重症率高，高風險族群應盡快接種疫苗。 （記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕肺炎鏈球菌感染對免疫低下者威脅極大，尤其血液腫瘤患者，染病風險高出一般人50倍！根據疾管署統計，截至2025年3月25日，國內已有101例侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）確診，其中11人不幸死亡，為保護高風險族群，疾管署自3月10日起擴大公費疫苗接種對象，專家也呼籲符合資格者盡快接種。

肺炎鏈球菌常潛伏於鼻腔，當免疫力下降，細菌就會趁機進入體內，透過呼吸道或血液擴散，引發肺炎、腦膜炎、敗血症等嚴重併發症。研究顯示，感染IPD後10年內死亡率可達30%，平均壽命縮短近10年，對免疫力弱者危害更大。

林口長庚副院長、台灣兒童感染症醫學會理事長邱政洵指出，2024年IPD確診病例達315例，創近五年新高。肺炎鏈球菌全年皆可能傳播，流感季節更易感染，患者肺部X光影像常需2至4個月恢復，症狀可能持續半年以上，顯示對身體的長期影響不可輕忽。

台大醫院小兒感染科主任呂俊毅也指出，研究顯示，血液腫瘤患者感染IPD風險為常人50倍！癌症患者因免疫抑制治療、慢性發炎或造血功能下降，易成感染高風險族群，癌症確診後第一年，「感染」是僅次於癌症的第二大死因，多與流感、肺炎有關。

此外，慢性病患者也是高風險群。研究顯示，19至64歲族群中，糖尿病患者感染IPD風險為一般人4倍，器官移植者4.2倍、心衰竭患者5倍、肝病7倍、肺病10倍，而慢性腎病患者更高達21倍。

為保護高風險族群，除原本提供5歲以下幼童與65歲以上長者公費疫苗外，疾管署自3月10日起將接種對象擴大至19至64歲IPD高風險者，包括「脾臟功能缺損、免疫不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、一年內接受免疫抑制或放療的癌症與器官移植患者等」。符合資格者可免費接種一劑13價及一劑23價疫苗。

疾管署強調，疫苗對中重症保護力達75%，能有效預防肺炎、敗血症、腦膜炎等併發症。適逢清明連假，民眾返鄉出遊頻繁，傳染風險升高，請符合條件者儘速接種，為自己與家人建立防護網。

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