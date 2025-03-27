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健康 > 名人健康事

柯文哲傳血尿》憂急性腎損傷 醫點名注意「這些」症狀

2025/03/27 15:25

民眾黨今（27）日表示，柯文哲近日出現持續血尿，且疼痛伴隨嘔吐現象，恐為急性腎損傷，有緊急就醫需求。（資料照）

民眾黨今（27）日表示，柯文哲近日出現持續血尿，且疼痛伴隨嘔吐現象，恐為急性腎損傷，有緊急就醫需求。（資料照）

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柯文哲傳血尿》中年男常有尿路結石 蘇一峰：痛感如產婦陣痛

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕前民眾黨主席柯文哲因涉京華城等案，遭羈押禁見，將於4月1日羈押期滿。不料，民眾黨今（27）日表示，柯文哲近日出現持續血尿，且疼痛伴隨嘔吐現象，恐為急性腎損傷，有緊急就醫需求。三軍總醫院表示，急性腎損傷是腎功能於短時間內急速惡化造成的，其症狀多樣，除了常見的尿量減少、水腫或意識不清外，也有不少人會出現噁心、嘔吐，甚至是血壓升高等症狀。

民眾黨記者會上，陳佩琪指出，昨（26日）柯文哲律見時告知律師，自己有持續肉眼可見的血尿、兩側腰痛情況，是腎結石的痛，且有持續噁心嘔吐狀況，判斷恐為急性腎損傷，有緊急就醫需求，將委託律師盡速提出申請，協助柯文哲住院就醫，以免延誤致使病情加速惡化。陳佩琪強調，疼痛與嘔吐是腎衰竭的早期症狀，若不處理將有嚴重後果。

稍早，台北看守所也回應，針對柯文哲近日身體不適情形，已立即安排醫師持續看診、追蹤治療，並於日前按醫囑戒護外出就醫，接受專業檢查及相關醫療行為，經醫院評估後返所進行後續照護事宜。截至今（27）日下午，恢復狀況良好，未有外界所傳症狀，並將後續密切注意，恪遵專業醫囑，及時提供其所需之醫療資源，依法保障任何被告於收容期間健康與安全。

醫師表示，當腎臟突發性的失去過濾功能，造成含氮廢物的堆積、水分、電解質及酸檢平衡失去平衡，就會造成急性腎損傷；示意圖。（圖取自shutterstock）

醫師表示，當腎臟突發性的失去過濾功能，造成含氮廢物的堆積、水分、電解質及酸檢平衡失去平衡，就會造成急性腎損傷；示意圖。（圖取自shutterstock）

三軍總醫院衛教資料表示，當腎臟突發性的失去過濾功能，造成含氮廢物的堆積、水分、電解質及酸檢平衡失去平衡，就會造成急性腎損傷。不過，若能在早期快速診斷與治療，通常可恢復健康。

什麼時候要懷疑急性腎損傷呢？三軍總醫院提到，腎臟主要負責水分、電解質的調節和廢物的排出，功能繁多而巨大。所以當腎臟突然壞了，症狀就會千變萬化，舉例來說，一般尿量減少、水腫或意識不清會讓人想到腎臟可能出了問題外，以噁心、嘔吐等腸胃道症狀表現者也不少。另外，疲勞、嗜睡、頭痛、不安、虛弱、肌肉麻痺、心律不整、呼吸困難或血壓升高也有可能。

三軍總醫院指出，急性腎損傷多為腎臟血流不足引起的，如病人因嘔吐或腹瀉造成脫水或失血過多，或是心臟衰竭、休克、肝硬化、腎病症候群或毒藥物都能使腎臟血流不足。此外，腎小球疾病、急性腎炎、間質性腎病、腎感染、惡性高血壓、嚴重的輸血反應或泌尿道阻塞，也可能造成急性腎損傷。

三軍總醫院提及，不同於慢性腎衰竭，急性腎損傷可依照造成因素加以矯治，一般會透過維持水分和電解質的平衡，並且給予充足的養分等方式治療，若一般治療無法改善狀況或者有生命危險時，則可暫時藉由透析治療取代失去的腎功能。待治療後，腎功能多可恢復正常，便可不用再接受透析治療。

醫師提及，急性腎損傷一般會透過維持水分和電解質的平衡，給予充足養分等方式治療，若無法改善時，則可暫時藉由透析治療；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

醫師提及，急性腎損傷一般會透過維持水分和電解質的平衡，給予充足養分等方式治療，若無法改善時，則可暫時藉由透析治療；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

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