退休校長農作不慎削指見骨 「埋指養指」助復原

退休校長魏清山於山上務農，不慎削傷左手中指指腹，經醫師「埋指養指」手術，並透過復健後，順利恢復手部功能。（記者湯世名攝）

〔記者湯世名／彰化報導〕已退休的國中校長魏清山，在山上進行休閒農作時，不慎被器具削去中指指腹，傷口深達骨頭，彰化基督教醫院骨科部醫師陳志鎧為他施行「埋指養指」手術，將手指埋入掌腹提供血流，再於21天後進行移植，成功保住患者中指。2人在閒聊時，陳志鎧意外發現，魏清山竟是他國中時期的校長，直呼有緣。

現年60多歲的魏清山日前到彰基求診，醫療團隊評估其傷勢嚴重，需進行手術修復。負責治療的骨科部醫師陳志鎧為他進行局部皮瓣重建（埋指養指），先將患者的截斷手指埋入掌腹，以提供足夠的血液循環與養分。經過21天的生長期後，成功將其移出，並進行皮瓣移植與修復。再經過14天的傷口護理與復原，手指逐步恢復，患者的手部功能也未受明顯影響，能夠正常執行日常活動。

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退休校長魏清山於山上務農，意外削傷左手中指指腹，傷口深達骨頭。（彰基提供）

為保留全指外觀，採局部皮瓣重建方式將指頭植入手掌組織肥厚處埋指養指。（彰基提供）

埋指於掌腹，養指21天後順利完成組織重建與修復。（彰基提供）

陳志鎧指出，針對此類手指截斷傷勢，通常有幾種處理方式，首先是直接截短指骨，復原期較短，兩週內可拆線，適合需快速恢復工作者；其次是顯微再植手術，能最大程度恢復手指外觀與部分功能，但復原時間較長；再來是局部皮瓣重建（埋指養指），利用鄰近組織進行修復，例如相鄰手指、掌腹皮瓣，甚至可將手指埋入腹部皮下提供血流，使其存活後再行分離移植。魏清山因為已經進入退休生活，可以允許比較長的重建恢復時間，所以選擇了局部皮瓣重建「埋指養指」。

2人在手術過程中閒聊，竟發現魏清山還是陳志鎧在就讀國中時的校長；陳志鎧不僅挽救了患者的手指，更是一場醫者對恩師的回饋，也讓師生情誼在手術台上再續前緣，魏清山則因為受傷而親身經歷了學生專業的醫療照護而感到幸運，並表示「他們的回春妙手，讓我的妙手回春。」

退休校長魏清山（右）感謝學生陳志鎧（左）的回春妙手讓他的妙手回春。（記者湯世名攝）

原埋指養指處僅留下些微痕跡，且透過復健順利恢復手部功能。（記者湯世名攝）

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