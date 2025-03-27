青壯族單側耳朵悶塞勿輕忽！小心是鼻咽腫瘤的早期徵兆

柳營奇美醫院耳鼻喉科主任田輝勣指出耳咽管阻塞導致中耳積水、單側耳悶的症狀。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕單側耳朵悶塞勿輕忽，小心是鼻咽腫瘤的早期徵兆。柳營奇美醫院耳鼻喉科在最近3個月內，有5位30多歲患者因單耳有悶塞感前來就診，都無感冒症狀但都合併有單邊鼻塞，也有長期抽菸習慣。

經醫師用耳鏡檢查發現單側中耳積水，再以鼻咽內視鏡檢查發現鼻咽腫瘤，其中3人經切片確診為早期鼻咽癌，後續轉介血液腫瘤科接受治療。

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耳鼻喉科主任田輝勣今天（27日）表示，許多人都會輕忽單側耳悶的症狀，以為只是感冒引起的，但其實造成單側耳悶的原因很多，如耳咽管功能障礙、中耳感染、過敏反應、耳部外傷等，也有可能是鼻咽癌、聽神經腫瘤的前兆，因此千萬不可掉以輕心。

根據國民健康署癌症登記報告顯示，鼻咽癌發生以男性居多，高風險族群包括家族中有鼻咽癌病及鼻竇炎病史者，以及經常吸菸、飲酒、嚼檳榔，或喜愛食用醃製食品、醬菜類、發酵品等習慣有關。

田輝勣指出，頭頸部腫塊、鼻涕帶血絲、反覆性流鼻血、單側鼻塞、膿性鼻漏、耳鳴、耳悶、聽力障礙都有可能是鼻咽癌症狀，須進一步診斷，其中許多患者常忽略單耳耳悶，因為腫瘤好發於耳咽管開口附近，很容易造成耳咽管阻塞甚至中耳積水發炎，就會出現耳鳴、耳悶塞感。

田輝勣說，一般人常誤認中耳積水是因洗澡洗頭、游泳時，水不慎進入耳道導致，但其實那只是水跑進外耳道，中耳積水是因耳咽管阻塞或無法打開，導致身體組織液滲出造成中耳積水。撇開腫瘤因素，2到8歲幼童，因為耳咽管較短又較水平，加上鼻咽扁桃腺增生，如果感冒或鼻涕倒流，可能導致耳咽管發炎腫脹容易導致阻塞，進而造成中耳炎；另在65歲以後，因耳咽管軟骨部硬化易導致阻塞。

田輝勣指出，如果青壯年沒有上呼吸道感染卻發生單耳中耳積水超過3週，尤其是吸菸族群，就要提高警覺，及早就醫檢查。預防鼻咽癌，建議平時均衡飲食，避免食用醃製食品，保持規律運動、充足睡眠，戒除菸酒與定期身體健康檢查。

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有這些症狀就需要檢察診斷。（柳營奇美提供）

腫瘤長在耳咽管造成阻塞。（柳營奇美提供）

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