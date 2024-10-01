便秘使用軟便劑，需注意5大類藥品。情境照，圖中人物與本文無關。（資料照）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕不少民眾壓力、藥品、疾病等因素或久坐久站、工作壓力大、三餐不正常等原因，導致便秘發生機率提高，因而使用軟便劑暫緩症狀。不過，苗栗縣府衛生局提醒，使用軟便劑需注意5大類藥品，若仍未改善，應進一步就醫診斷治療。

苗縣府衛生局表示，常見5大類軟便或暫時緩解便秘症狀藥品首先為鹽類瀉藥，例如含鎂鹽等成分藥品，此類藥品可促進腸道水份分泌、進而增加大便次數。第2者為膨脹性瀉藥，透過纖維素進入腸道產生吸水膨脹作用，促進腸蠕動並軟化糞便，達到排便效果。

請繼續往下閱讀...

至於第3類則是高滲透壓瀉藥，藉由軟化糞便，提供腸道潤滑作用；第4類為濕潤性瀉藥，為界面活性劑，作為糞便軟化劑使用；第5種則是刺激性瀉藥，以藥品刺激腸道加速運動。

苗縣府衛生局提醒，便秘主要是腸道蠕動緩慢不足或糞便在腸道缺水變硬，原因可能來自纖維或水分攝取不夠等各種因素造成，甚至出現口臭、口乾、食慾不佳、疲勞頭暈、失眠、精神差等問題。民眾使用軟便劑若仍未改善，應進一步就醫診斷治療。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法