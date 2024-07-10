急診收費一圖全揭露！彰市「黃金區域」3大醫院這家最優惠

漢基醫院急診室急診醫師陣容全由總院彰基急診主治醫師扛起。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣共有14家緊急醫療救護急診責任醫院，每家急診掛號費及健保規定部分負擔的收費從數百元到1000元不等。目前，最便宜的急診服務由漢銘基督教醫院（簡稱「漢基」）提供，急診收費僅300元（掛號費150元加部分負擔150元），甚至比區域醫院的一般門診收費還低。在醫院經營競爭白熱化的情況下，病患成了最大的受益者。

自今年3月衛福部取消醫療院所掛號費上限後，彰化縣衛生局匯整全縣急診責任醫院急診收費情況，發現各醫院掛號費從150元到350元不等。健保規定部分負擔則依醫療等級規定收取，地區醫院150元、區域醫院400元、醫學中心750元。兩項合計下，民眾看急診的費用以漢基急診收費最便宜，僅需300元，而最貴的是彰化基督教醫院，費用高達1000元。

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彰化縣衛生局匯整全縣14家急診責任醫院急診收費情況，一圖讓費用透明化，給民眾就醫更多選擇性。（衛生局提供）

全縣最低 漢基急診費僅300元

衛生局長葉彥伯表示，健保部分負擔收費全國統一，由醫院代收後交給衛福部中央健保署，非醫院收入。醫院真正的收入僅來自急診掛號費，且掛號費由醫院自行決定，範圍從150元到350元不等。目前，掛號費最低的是北彰的漢基和南彰的部彰，均為150元，但部彰因為是區域醫院，部分負擔為400元，而漢基因為是地區醫院，部分負擔為150元。因此，漢基急診費用總計僅300元，為全縣最低。

彰化市不僅是全縣急診醫療的重鎮，更在省道台一線的中山路上形成了急診醫療的「黃金區域」。在短短2公里內，分別擁有彰基、秀傳及漢基醫院3家急診醫院，讓民眾在面對急診需求時擁有更多選擇。彰基急診費用1000元、秀傳600元、漢基則為300元。

漢基急診收費包含掛號費和健保部分負擔，費用300元，全縣最低，也比區域醫院一般門診收費便宜。（記者張聰秋攝）

照護升級 彰基總院支援漢基醫療資源

漢基院長陳志輝說，漢基急診部的醫師與護理師幾乎全由總院派駐，治療、藥物以及相關的檢查都與總院醫學中心等級相同。病人在這裡的花費甚至比去鄰近的區域醫院還要低，卻享有醫學中心等級的照護。

漢基急診醫師也是彰基派駐

彰基急診暨醫學部主任林晏任表示，漢基急診全由彰基主治醫師扛起，主治醫師輪班兩邊跑，民眾到漢基看急診除了費用低廉外，若病人有重大問題需轉院，旋即透過醫院醫療系統，從綠色通道連結，4分鐘內抵達彰基急診，因經由轉診，可免收彰基急診掛號費250元，減輕就醫負擔。

漢基急診過去在巷弄內，救護車進出不易，現在改設在大門口，臨中山路， 方便病患就醫和救護車進出動線更為流暢。（記者張聰秋攝）

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