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健康網》減重卡關恐是「睡太少」害的！ 醫揭5大壞處

2024/10/04 20:54

醫師指出，睡不足6小時的人，肥胖機率會大幅增加；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，睡不足6小時的人，肥胖機率會大幅增加；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕少吃多動還是瘦不下來？體重卡關停滯許久？小心是睡眠出問題喔！小宙初日診所減重專科暨神內專科醫師吳榛槿表示，睡不足6小時的人，肥胖機率是睡飽的人的30%-40%，原因有5個，荷爾蒙產生變化，提升食慾；想吃高熱量食物；傾向享樂性飲食；太晚進食，使食物產熱效應低；減少能量消耗。

吳榛槿在臉書專頁「小吳 吳榛槿醫師｜點亮妳的美力宇宙」發影片分享自身經歷，她覺得自己過去肥胖的原因跟睡眠不足有很大的關係，她說自己是夜貓子，喜歡熬夜唸書，大學時期又常夜衝，徹夜未眠，當住院醫師的時候更要隨時待命，病人有事一通電話睡眠就被中斷，長期下來，讓她身體荷爾蒙逐漸失衡。

吳榛槿分享，理想的睡眠時間是「7-8小時」，這也是最健康的狀態。她引述研究指出，睡不足6小時的人，肥胖機率是睡飽的人的30%-40%，原因有5個，荷爾蒙變化、容易選擇高熱量食物、獎勵系統、進食時間改變、減少能量消耗；但睡太多，比如睡超過9小時的人，也不利於健康，會造成代謝緩慢、增加胰島素阻抗與慢性病風險。

睡太少5壞處 對高熱量食物有慾望

●荷爾蒙變化：飢餓素（Ghrelin）上升，瘦素（leptin）下降，導致食慾上升。

●容易選擇高熱量食物：睡太少會影響到我們對食物的選擇，讓人更容易選擇高糖、高油、高熱量的食物，如含糖飲料和酒精。

●獎勵系統：活化內源性大麻素系統，讓人更傾向享樂性飲食（hedonic eating）。

●進食時間改變：睡太少會讓人較晚吃東西，這樣會讓食物產熱效應較低、容易造成體重增加。

●減少能量消耗：睡太少可能會讓人覺得精神委靡、所以更不愛動，增加靜態活動。

睡太多3壞處 恐增慢性病風險

●代謝緩慢：降低身體耗能。

●增加胰島素阻抗

●增加慢性病風險：睡太少恐怕會增加罹患高血壓、心臟病和糖尿病的風險，對健康有不良影響。

健康網》減重卡關恐是「睡太少」害的！ 醫揭5大壞處

小宙初日診所醫師吳榛槿。（小宙初日診所提供）

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