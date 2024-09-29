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新北登革熱疫情擴大 邱泰源：視情況評估提高防疫層級

2024/09/29 13:52

衛福部長邱泰源表示，未來會視登革熱個案狀況及影響層面評估是否需要提高層級。（資料照）

衛福部長邱泰源表示，未來會視登革熱個案狀況及影響層面評估是否需要提高層級。（資料照）

〔記者林惠琴／台北報導〕新北市本土登革熱疫情至今累計43例，衛福部長邱泰源今（29日）表示，新北市政府積極處理，疾管署也成立機動防疫隊協助，未來會視個案狀況及影響層面評估是否需要提高層級。隨著山陀兒颱風接近台灣帶來雨勢，疾管署也提醒雨後落實「巡、倒、清、刷」防堵登革熱。

邱泰源今日出席「第1屆全球中醫藥學術大會」時，被媒體問及新北市登革熱疫情，他指出，新北市政府非常積極處理，衛生局在個案居住地與風險場地清消、化學防治，也在比較危險的區域設篩檢站，甚至三介廟一帶封山1個月。

邱泰源指出，疾管署也成立機動防疫隊，每天都會派員前往協助，相信這樣的作法應該足以處理。被問及是否進一步成立緊急應變中心、前進指揮所？他說明，會滾動式修正，依照個案狀況、影響層面等，再看看是否需要提高層級。

另外，疾管署也提醒，山陀兒颱風路徑對台威脅大，防颱的同時，雨後落實巡、倒、清、刷，把環境四周容易孳生病媒蚊的地方清理乾淨，以防堵登革熱。

疾管署指出，在從事戶外活動時，建議穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分的防蚊藥劑，做好防蚊措施，減少受蚊子叮咬的機會。

疾管署呼籲，民眾如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等登革熱疑似症狀，請儘速就醫，並呼籲臨床醫師提高警覺加強通報，預防登革熱。

另外，被問到西醫基層診所喊話健保總額保留6.593億元為護理師加薪，邱泰源回應，不論在醫院或基層，護理師加薪永遠是努力方向，畢竟從業環境辛苦，支持醫療院所給護理人員更高待遇。

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