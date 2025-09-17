WHO首度建議用藥治療肥胖症 認定為「慢性病」籲揚棄舊觀念

肥胖不再只是生活問題，WHO最新指南草案建議藥物治療；示意圖。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）正推動一場針對肥胖症的觀念革命。根據《路透》報導，WHO在一份最新的指南草案中，首度建議應使用減重藥物，來治療成年人的肥胖問題，並敦促各國揚棄過時的觀念，不再將肥胖視為單純的生活方式問題。

這份發布於網路、正徵詢公眾意見的指南草案指出，應對肥胖症的策略，常被「將其視為生活方式問題」的過時觀點所影響。WHO對此提出修正，強調肥胖是一種「慢性、漸進且易復發的疾病」，在全球無論高低收入國家，影響已超過10億人口，並導致數百萬起可預防的死亡。此次首度建議使用藥物治療，被視為是為肥胖症建立全球護理標準的關鍵一步。

世衛專家委員會的結論指出，由諾和諾德（Novo Nordisk）與禮來（Eli Lilly）等藥廠開發、俗稱「瘦瘦筆」的GLP-1類藥物，是解決肥胖問題的方案之一。指南建議，對於身體質量指數（BMI）30以上的成年肥胖症患者，在搭配生活方式與行為改變諮詢的同時，應考慮使用此類藥物進行長期治療。

價格高昂仍是推廣最大障礙

然而，由於價格高昂，WHO在本月稍早，並未將這類藥物以治療肥胖症為由，納入其「必需藥品清單」，該清單羅列了所有運作正常的衛生體系都應具備的藥物。WHO表示，高昂的價格，正嚴重限制了中低收入國家取得這些藥物的機會，這也是目前全球推廣上所面臨的最大挑戰。

