第5間榮總！員榮總醫院動土 挹注南彰化急重症醫療資源

員榮醫療體系員榮總院新建工程3日動土，員榮醫療體系總院長張克士（右3）及宋楚瑜（右2）等人一起動土。（記者陳冠備攝）

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員榮醫療體系員榮總醫院新建工程經過多年籌設，今（3日）舉行動土典禮，新總院將設有心血管中心、高齡醫療中心等12項特色醫療，並提供總床數800床，有望挹注南彰化急重症醫療資源。員榮醫療體系總院長張克士表示，新醫院預計3年後完工，先作為準醫學中心，未來申請升級醫學中心。

彰化縣人口目前約123萬人，其中南彰化除了區域醫院衛福部彰化醫院外，還有彰基體系員基、二基，及員榮醫療體系的員生跟員榮地區醫院，不過面臨急重症，仍需轉送北彰醫學中心醫院或是台中榮總等醫院，為此員榮醫院近年除了與台中榮總合作，也積極籌建擴充院區，朝升級為區域醫院邁進。

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員榮總醫院新建工程今天進行動土，現場邀請中央健保署長石崇良、親民黨主席宋楚瑜、前國防部長李天羽、前退輔會主委馮世寬、前參謀總長霍守業、一級上將林鎮夷等6位上將，及數百位國內醫、政、商界人士與會，現場星光閃閃，場面盛大。

員榮醫療體系總院長張克士表示，新總院將兼具智慧醫療與綠建築的森林花園醫院，並朝準醫學中心等級邁進。（記者陳冠備攝）

石崇良致詞表示，在健保點值這麼低的時候，還有人願意砸這麼多錢蓋醫院，可見其勇氣與魄力，未來員榮總床數可達800床，達醫學中心等級，期許員榮總醫院早日落成，挹注南彰化急重症醫療資源。

這是第五間榮總！馮世寬說，榮總體系有北榮、中榮、高榮與屏榮四個總院，沒想到彰化即將有個員榮總醫院，一起照顧榮民，也欽佩員榮總醫院不惜鉅資，引進各種先進科技醫療，他也期許，員榮總醫院與其他榮總及各級醫院一起組成台灣的護國神盾。

張克士表示，彰化縣26鄉鎮市，卻有15個鄉鎮沒醫院，員林以南地區醫院幾乎倒光，17年前，他承接了負債5億、即將熄燈的醫院，只因心存善念，想要滿足病患就醫需求，因此他帶領員榮醫療體系在醫療資源不足地區承擔搶救生命、治療病患的重責大任，或許因此感動上蒼，之後轉型投入急重症服務，成立當時中部地區醫院唯一心導管中心，至今累積心導管案例接近8000例，搶救了近千名危急病患，圓滿了近千個家庭。

張克士說，他是國防醫學院畢業，從台中榮總訓練出來，具有榮民身分，有心將員榮新總院打造為繼北榮、中榮、高榮及屏榮之後的第五家榮總。新總院將設有「心臟血管中心」、「消化醫學中心」、「神經醫學中心」、「骨關節與脊椎中心」、「癌症整合治療中心」等12大特色醫療中心，未來總床數有800床，加上員榮、員生院區床位，體系總床位高達1200床，將是南彰化規模最大的醫療體系。

員榮總醫院落於台76線林厝交流道出口處，是一棟地下3層、地上11層樓的醫療大樓，預計2027年落成啟用。（員榮醫療體系院提供）

員榮醫療體系員榮總院新建工程今天舉行動土儀式，數百位國內醫、政、商界人士與會，場面盛大。（記者陳冠備攝）

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