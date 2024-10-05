健康網》發燒別急著吃退燒藥！ 醫：超過「這溫度」再服用

方文輝指出，病原體感染的發燒是，身體啟動自救模式，目的在加強對疾病的抵抗力，因此不必急著吃退燒藥；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕當發燒症狀出現時，就要吃退燒藥嗎？食藥署邀請台灣家庭醫學醫學會醫師方文輝為大家說明，發燒的正確處理方式及用藥注意事項。發燒時若伴隨咳嗽、流鼻水、喉嚨痛等症狀，多半是病原體感染，此時是身體啟動自救模式，目的在加強對疾病的抵抗力，因此不必急著吃退燒藥；但成人若耳溫超過39.5℃，則可考慮服用退燒藥物。

外部感染、體內發炎是發燒原因

方文輝說，人體會發燒主要是因為，外來的病原體感染（如病毒、細菌）；也有部分原因是，體內異常細胞導致發炎反應（如類風溼性關節炎、紅斑性狼瘡等自體免疫疾病）。這兩種情況都會促使，身體的免疫細胞釋放細胞激素，當大腦下視丘的體溫調節中樞，接收到細胞激素的訊息後，就會升高體溫。

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他表示，當體溫升高後，會加速血液循環，可以促使免疫細胞更快速處理病原菌，也會讓病原體複製的速度變慢。整體看來，敵消我長，有助身體復原。但如果是體內異常免疫現象，導致發炎而造成的發燒，反而是不好的反應，要多注意。

方文輝提醒照顧者，要更注意孩童體溫的變化，若39°C以上的高溫持續十幾分鐘至半小時，就要積極退燒；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

何時該服用退燒藥？

方文輝指出，發燒時若伴隨咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、筋骨酸痛、疲累等症狀，多半是病原體感染，此時發燒是身體啟動自救模式，目的在加強對疾病的抵抗力，因此不必急著吃退燒藥。

他提到，若有脫水、電解質不平衡、胃口變差等，導致身體虛弱的狀況出現，可以採取多補充水分、電解質，洗溫水澡等方式，適時地降溫，且讓身體處在較舒服的狀態，以保有抵抗力；而成人若耳溫超過39.5°C，則可考慮服用退燒藥物。

孩童發燒要注意

孩童因為下視丘發育尚未完成，體溫調節能力較差，很容易有燒過頭的情形。方文輝提醒照顧者，要更注意其體溫的變化，若39°C以上的高溫持續十幾分鐘至半小時，就要積極退燒。食藥署也提醒，除了用藥外，民眾也可泡溫水，幫助血管擴張，有助散熱降溫。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第994期

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