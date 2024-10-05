自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》發燒別急著吃退燒藥！ 醫：超過「這溫度」再服用

2024/10/05 14:57

方文輝指出，病原體感染的發燒是，身體啟動自救模式，目的在加強對疾病的抵抗力，因此不必急著吃退燒藥；圖為情境照。（圖取自freepik）

方文輝指出，病原體感染的發燒是，身體啟動自救模式，目的在加強對疾病的抵抗力，因此不必急著吃退燒藥；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕當發燒症狀出現時，就要吃退燒藥嗎？食藥署邀請台灣家庭醫學醫學會醫師方文輝為大家說明，發燒的正確處理方式及用藥注意事項。發燒時若伴隨咳嗽、流鼻水、喉嚨痛等症狀，多半是病原體感染，此時是身體啟動自救模式，目的在加強對疾病的抵抗力，因此不必急著吃退燒藥；但成人若耳溫超過39.5℃，則可考慮服用退燒藥物。

外部感染、體內發炎是發燒原因

方文輝說，人體會發燒主要是因為，外來的病原體感染（如病毒、細菌）；也有部分原因是，體內異常細胞導致發炎反應（如類風溼性關節炎、紅斑性狼瘡等自體免疫疾病）。這兩種情況都會促使，身體的免疫細胞釋放細胞激素，當大腦下視丘的體溫調節中樞，接收到細胞激素的訊息後，就會升高體溫。

他表示，當體溫升高後，會加速血液循環，可以促使免疫細胞更快速處理病原菌，也會讓病原體複製的速度變慢。整體看來，敵消我長，有助身體復原。但如果是體內異常免疫現象，導致發炎而造成的發燒，反而是不好的反應，要多注意。

方文輝提醒照顧者，要更注意孩童體溫的變化，若39°C以上的高溫持續十幾分鐘至半小時，就要積極退燒；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

方文輝提醒照顧者，要更注意孩童體溫的變化，若39°C以上的高溫持續十幾分鐘至半小時，就要積極退燒；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

何時該服用退燒藥？

方文輝指出，發燒時若伴隨咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、筋骨酸痛、疲累等症狀，多半是病原體感染，此時發燒是身體啟動自救模式，目的在加強對疾病的抵抗力，因此不必急著吃退燒藥。

他提到，若有脫水、電解質不平衡、胃口變差等，導致身體虛弱的狀況出現，可以採取多補充水分、電解質，洗溫水澡等方式，適時地降溫，且讓身體處在較舒服的狀態，以保有抵抗力；而成人若耳溫超過39.5°C，則可考慮服用退燒藥物。

孩童發燒要注意

孩童因為下視丘發育尚未完成，體溫調節能力較差，很容易有燒過頭的情形。方文輝提醒照顧者，要更注意其體溫的變化，若39°C以上的高溫持續十幾分鐘至半小時，就要積極退燒。食藥署也提醒，除了用藥外，民眾也可泡溫水，幫助血管擴張，有助散熱降溫。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第994期

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中