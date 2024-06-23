熱壞了！彰化43歲女性熱中暑呼吸衰竭命危 搶救後恢復意識

今天天氣高溫炎熱！彰化基督教醫院急診室湧病患。（彰基醫院提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕1名43歲泰籍女性昨天（23日）中午在南彰化登山健行途中，突然出現昏迷轉送彰化基督教醫院搶救，體溫高達40.9度，雙手僵直抽搐，急性呼吸衰竭，昏迷指數3，醫師診斷為熱中暑，火速使用冰毯機降溫，今天恢復意識，但仍有生命危險，轉到加護病房觀察中，彰基指出這可能是全台首起熱中暑個案。

彰基指出，這名女性病患是昨天中午與友人到南彰化登山健行，當時四周並無遮蔽物，女性民眾也沒有撐傘，下午5點時女病患突然意識不清，當場昏倒，友人通報消防局先送到卓醫院，由於病情嚴重轉送到彰基。

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經彰基醫護人員診治，女病患當下體溫高達40.9度，心跳每分鐘高達148次，血壓為145/78mmHg，因雙手僵直抽搐，出現急性呼吸衰竭，昏迷指數只剩3，情況極度危急，醫師評估為熱中暑，立即使用藥物、冰毯機，放置氣管內管，收到加護病房照護。

彰基表示，該名女病患經過漏夜搶救，今天上午恢復意識，但身體狀況仍相當差，仍有生命危險，需持續觀察治療。

此外，昨天有1名70幾歲的阿伯，昨天騎腳踏車外出資源回收，由於沒有遮蔽物遮涼，長時間曝曬太陽後不支倒地，送到彰基急救時體溫高達39度，到急診抽血檢查及點滴輸液，降體溫後病人症狀改善，已出院返家休養。

彰基指出，上述女泰籍人士與阿伯症狀都屬於熱中暑；今天全天高溫炎熱，民眾應避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份，若一定要待在戶外最好也尋求陰涼處避免烈日曝曬。室內則應保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或以冰袋降溫等，遠離高溫環境。

今天天氣高溫炎熱！彰化基督教醫院急診室人滿為患。（彰基醫院提供）

根據中央氣象署中午12點資料顯示，台灣整個西半部一片紅通通像是「烤番薯」。（翻攝氣象署官網）

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