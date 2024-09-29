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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》跑步3個月逆轉糖尿病！ 運動5好處一次曝光

2024/09/29 10:33

醫師表示，運動可提高細胞對胰島素敏感性，緩解細胞老化速度，有效減少胰島素抗性；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師表示，運動可提高細胞對胰島素敏感性，緩解細胞老化速度，有效減少胰島素抗性；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名糖尿病患者，擔心自己血糖控制不好，在就診時詢問醫師，有什麼日常生活方式，可改善血糖控制；對此，醫師建議跑步。回家後患者天天固定跑步，在3個月後回診時，氣色好、糖血色素恢復正常，也感受身體及精神狀況更好。醫師強調，跑步不只能降低血糖，還能控制體重、改善胰島素敏感性、保護心血管，以及提升心理健康。

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，糖尿病顯著特徵之一，就是細胞老化加速現象，如端粒縮短、線粒體DNA耗竭、膠原蛋白老化等問題，導致胰島素細胞組織，也完整性受損，甚至功能逐漸喪失。而跑步流汗是最簡單、最有效預防細胞老化的日常習慣之一，減緩第2型糖尿病患者的生理老化現象！

醫師表示，運動可提高細胞對胰島素敏感性，緩解細胞老化速度，有效減少胰島素抗性；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，運動可提高細胞對胰島素敏感性，緩解細胞老化速度，有效減少胰島素抗性；圖為情境照。（圖取自freepik）

跑步提升升糖素 抵抗細胞衰老

黃軒引述1項哈佛醫學院研究發現，跑步等短期耐力運動，能夠提升升糖素（Glucagon），刺激胰島β細胞中AMPK信號，減輕胰島素抵抗β細胞衰老速度。以下為運動的5大好處：

●降低血糖：運動可幫助肌肉細胞，更有效地利用葡萄糖，從而降低血糖。

●控制體重：控制血糖對糖友來說十分重要，運動消耗熱量，有助於減少體脂肪，進而控制體重。

●改善胰島素敏感性：運動可提高細胞對胰島素的敏感性，緩解細胞老化速度，有效減少胰島素抗性。

●保護心血管：運動有助於降低血壓和膽固醇，也減少糖友最容易猝死的心血管疾病風險。

●提升心理健康：運動能減少壓力和焦慮，提升整體心理健康。

黃軒指出，運動之所以能改善身體狀況，主要是它能夠促進全身血液循環，增強心肺功能，並且通過消耗能量，來調節代謝過程。此外，運動還能增強肌肉力量、耐力，改善身體整體功能。「起身，奔跑吧！起來，運動吧！」持續3個月後，就會感受到身心更健康了！

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