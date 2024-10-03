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彰化縣續放颱風假 彰基、秀傳急門診不打烊
〔記者湯世名／彰化報導〕山陀兒颱風逐漸進逼，彰化縣今天（3日）繼續停班停課，不少縣民都關心醫療單位是否也跟著放假？彰化縣兩大醫療機構的彰化基督教醫院、秀傳醫院都宣布今天門診、急診與各項服務一切正常運作，服務不打烊。
彰化基督教醫院除了總院各項醫療服務不打烊，彰基體系的漢銘基督教醫院今天所有醫療業務也都正常運作。
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除了彰基、漢基與秀傳醫院今天門診、急診與各項服務一切正常運作，彰化市公所清潔隊基於人車安全性，今天早上定點、線路收垃圾持續停止清運1天，清潔隊隊部也暫停開放1天，提醒大家先把垃圾放在家裡，不要拿到街上亂丟，清潔隊都有設置監視系統，否則會依廢棄物清理法開罰1200元到6000元罰鍰。
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