自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》吃飽後別坐著！ 醫授3招穩定飯後血糖

2025/03/29 18:23

醫師指出，吃飯應遵循211法則，主食可選擇富含纖維及蛋白質的全穀類；先吃蔬菜與蛋白質，最後吃主食且細嚼慢嚥，可避免血糖快速上升；示意圖。（圖擷取自freepik）

醫師指出，吃飯應遵循211法則，主食可選擇富含纖維及蛋白質的全穀類；先吃蔬菜與蛋白質，最後吃主食且細嚼慢嚥，可避免血糖快速上升；示意圖。（圖擷取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕飯後血糖總是很高，該怎麼改善比較好？林口長庚醫院新陳代謝暨內分泌科醫師許哲綸分享，有3招可降低飯後血糖波動。吃飯應遵循211法則，主食可選擇富含纖維及蛋白質的全穀類；先吃蔬菜與蛋白質，最後吃主食且細嚼慢嚥，可避免血糖快速上升；飯後至少走動15分鐘，幫助血糖穩定。

許哲綸指出，飯後血糖升高主要受到兩大因素影響：飲食內容與身體活動量。吃進去的食物如果缺少纖維和蛋白質，又熱量太多，就很容易被身體吸收，成為血糖，導致血糖飆升；肌肉在運動時會直接吸收血糖，所以保持身體活動，能夠減緩血糖飆升。相反地，吃完飯後坐著看電視，就容易助長血糖的幅度。他也進一步分享3招抑制血糖上升的方法。

211餐盤飲食法

許哲綸在臉書粉專「許哲綸醫師：新陳代謝，內分泌」與個人網站中提到，吃每餐飯時，建議遵循菜肉飯「2：1：1」的飲食比例。即每吃1碗碳水化合物（主食類），要搭配2碗蔬菜、1碗蛋白質。之所以建議那麼多的蔬菜，是因為蔬菜、水果、菇類富含纖維，可以延緩血糖吸收。新鮮蔬果更能改善代謝、預防癌症、加強免疫力。

蛋白質的部分，包含豆腐、奶類、蛋、海鮮、瘦肉等。蛋白質可延緩血糖上升，也可以滋養肌肉，避免肌少症。主食方面，可以選擇糙米、五穀飯、地瓜、燕麥等富含纖維及蛋白質的全穀類。這些健康主食本身就有纖維素和蛋白質，可更降低血糖波動。

醫師表示，豆腐、奶類、蛋、海鮮、瘦肉等蛋白質，可延緩血糖上升；示意圖。（圖擷取自freepik）

醫師表示，豆腐、奶類、蛋、海鮮、瘦肉等蛋白質，可延緩血糖上升；示意圖。（圖擷取自freepik）

最後，主食類雖然是血糖的主要來源，但吃太少甚至完全不吃，對身體反而可能有害。按照比例的均衡飲食，還是最重要的。

先菜後飯 慢慢吃

許哲綸說明，先吃蔬菜與蛋白質，最後吃主食，可避免血糖快速上升。例如：先吃青菜炒蛋，再吃燉肉，最後才吃糙米飯。再來，咀嚼有助於胰島素分泌。吃飯時，最好細嚼慢嚥，或和親友聊天不要邊吃邊看手機、電視，可以避免囫圇吞棗，讓血糖更穩定。

飯後動一動

許哲綸表示，肌肉在運動時會直接吸收血糖，所以吃完飯後馬上動一動，可以有效降血糖。建議飯後15分鐘內開始走路，至少走15分鐘，最好能持續30分鐘。站著做家事、原地超慢跑等，也能消耗血糖，總之不要坐著就好。除了飯後活動，每週也要挪出三天來進行「會喘的」運動。這樣的運動能培養肌肉，讓血糖更穩定。

許哲綸提醒，這些方法雖然能降低飯後血糖，但未必能降到標準值內，對於已經調整後，卻還高血糖的糖友，應該要與醫師討論進一步的藥物治療。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中