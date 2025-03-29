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健康 > 醫療急先鋒

讓孩子走得更好！小兒骨科之父郭耿南 獲兒童醫療貢獻獎

2025/03/29 16:39

郭耿南今（29日）獲頒瑞信兒童醫療基金會主辦的第11屆台灣兒童醫療貢獻獎「終身貢獻獎」。（記者邱芷柔攝）

郭耿南今（29日）獲頒瑞信兒童醫療基金會主辦的第11屆台灣兒童醫療貢獻獎「終身貢獻獎」。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕「只要他們能走得更好，人生就會不一樣。」85歲的郭耿南，是台灣首位專攻小兒骨科的醫師，被譽為「台灣小兒骨科之父」。即使高齡，至今仍堅守診間，不放棄任何一位需要幫助的孩子，今（29日）獲頒瑞信兒童醫療基金會主辦的第11屆台灣兒童醫療貢獻獎的「終身貢獻獎」。

頒獎現場1名17歲少年牽著郭耿南進場，場面溫馨。這位少年是郭醫師從小照顧的腦性麻痺病童。郭耿南說，如果不特別提，其實看不出有腦麻，因為孩子現在走得很好，過去很多人一聽到腦麻，就以為「頭腦也不好」，但這孩子不只行動進步，頭腦也非常好，英文、德文都說得很流利，他強調，不能因為孩子在肢體上有困難，就輕易放棄他們，只要行動改善了，人生就會不一樣。

郭耿南1976年自台大醫學系畢業後赴美深造，執業數十年，曾入選全美20位最佳骨科醫師，2020年更成為首位入選北美小兒骨科名人堂的亞洲醫師。

他回憶，2003年在前衛生署長李明亮力邀下返台，「我覺得應該回來服務，也要訓練台灣的小兒骨科醫師。」他推動步態分析與實證醫學，協助台大、成大、長庚建立步態分析實驗室，讓小兒骨科治療更科學化。

郭耿南也投入醫學教育改革，1998年起主持國衛院住院醫師訓練計畫，為台灣建立住院醫師制度打下基礎。走進兒童醫療領域後，他不只是一位醫師，更是為孩子發聲的倡議者。他認為，小兒科醫師要有專業，也要有同理心，把孩子放在中心，當他們的代言人，爭取公平的資源與權益。

除了終身貢獻獎，今（2025）年台灣兒童醫療貢獻獎也頒出多項榮譽。中流砥柱獎由台大雲林分院小兒科醫師周弘傑獲得，他深耕偏鄉醫療、培養後輩，並推廣WHO「黃金一分鐘」的救援觀念；兒科新銳獎頒給臺東馬偕醫院醫師洪華希，推動兒虐辨識、設立線上諮詢平台，減少兒虐黑數，也療癒孩子心靈創傷。

兒童護理獎由花蓮慈濟護理長李依蓉與台大兒醫護理師范綱翔獲得；焦點貢獻獎由台大兒醫心臟外科醫師陳益祥拿下，他是引進葉克膜與幹細胞技術的先驅；醫療團隊獎則頒給台大兒醫血液腫瘤基因檢驗團隊，憑藉基因檢測推動兒癌精準醫療。

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