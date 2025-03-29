18歲罕病青年洗腎 獲大愛捐腎感謝「把愛傳承下去」

腎臟受贈者Teddy在音樂會中向器捐者及其家屬感謝，彈吉他演唱創作歌曲《看見世界》表達感恩。（中國附醫提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕「感謝你們無私的大愛，改變我的生命，我會帶著這份愛與感激，活出更有意義的人生，把愛傳承下去！」18歲的Teddy因罕病洗腎，去年接受大愛腎臟移植，今天他在中國醫藥大學附設醫院器官捐贈感恩追思會，向器捐者及其家屬感謝，彈吉他演唱創作歌曲《看見世界》表達感恩。

中國附醫今（29）天舉辦器捐感恩追思音樂會，邀請捐贈者家屬、受贈者與家屬共同參與，中國附醫器官移植中心榮譽院長鄭隆賓帶領與會者共同演唱「感恩的心」及「感謝你的愛」以及前往「器官捐贈紀念牌」獻花，場面溫馨感人。

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中國附醫舉行器官捐贈感恩追思會，鄭隆賓（中）與Teddy合影。（記者蔡淑媛攝）

鄭隆賓表示，台灣器官移植推廣40年，目前台灣仍有1萬1436名病人在等待器官捐贈，其中肝臟移植的等待人數為929人，腎臟移植等待人數更高達8719人。台灣因高齡化、少子化加上年輕人不婚不孕，讓器捐推廣出現瓶頸，他呼籲大家踴躍響應器官捐贈，讓即將殞落的生命能夠延續下去。

依據衛福部預立醫療決定、安寧緩和醫療及器官捐贈意願資料系統數據顯示，去（2024）年台中市器官捐贈簽署推廣簽署達5072人，而中國附醫推廣1421人，佔28%是全市最大的推手，衛生局長曾梓展今天與會中肯定該院的努力，他也非常支持器官捐贈的助人理念，鼓勵更多民眾響應，簽署器官捐贈同意書，為自己和他人做出大愛的決定。

由於等待移植的病人數量遠超過捐贈者，許多器官衰竭的病患因等不到器官而失去生命，衛生局補充，人體的心臟、肝臟、肺臟、心肺、腎臟、胰臟等器官，以及眼角膜、皮膚、小腸、心瓣膜、血管、軟骨組織、肌腱、骨骼等組織，皆可捐贈以救助有需要的病患，一位捐贈者就能幫助許多人，讓無數家庭受惠。

依照「人體器官移植分配及管理辦法」，捐贈者完成捐贈後，其配偶或三親等內血親如有器官移植需求，將有優先獲得大愛器官捐贈的機會。捐贈器官不僅是造福他人，更是留給家人的無價禮物。

曾梓展獻花給器捐者家屬，表達感謝。（記者蔡淑媛攝）

器捐感恩追思會中鄭隆賓帶領與會者演唱「感恩的心」及「感謝你的愛」。（中國附醫提供）

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