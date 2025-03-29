健康網》日本麻疹病例增至32例 福岡青年沒出國也感染

包含東京都在內，日本麻疹確診人數在2025年初至今已達32人，逼近2024年的45例。示意圖。（圖取自freepik）

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國外麻疹疫情嚴峻 桃園衛局：連假出國提高警覺

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日本各地麻疹（はしか）病例急速增加，2025年至今已通報30多例。福岡縣也出現近3年來首例確診病例，為30多歲男性。他在3月中發燒、隨後出現疹子。採檢後於24日確診麻疹。該男子沒有出國旅遊史，具體感染來源未知。

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據《朝日電視台》報導，國立感染症研究所統計，神奈川縣、大阪府、東京都等15個都道府縣的痲疹患者，多達32人，逼近2024年的45例。其中有18人在海外感染，過半數在東南亞。年齡上以20至30歲的人佔了近7成。厚生勞動省建議規劃出國旅遊的民眾，調查目的國家的疫情，並接種疫苗。

另外《西日本電視台》（テレビ西日本）報導，位在福岡市的進藤兒科診所（しんどう小児科）院長進藤靜生說明，麻疹恐危及幼童性命，特別是對於未接種疫苗的兒童更危險。它可能引發發燒與抽搐、腦炎等。雖然罕見但可能出現併發症。若被感染，會有咳嗽、流鼻水等感冒症狀，隨後會出現39度以上高燒並出現皮疹。麻疹的傳染力極強，以接觸、飛沫甚至空氣傳播，比流感高10倍。

最好的預防麻疹方式，為「打疫苗」。新藤靜生強調，孩子若在一歲時與進小學前各接種一次麻疹疫苗，預防感染能力將達到95%以上。

桃園市衛生局表示，近期東南亞及美國麻疹疫情升溫，越南病例數已突破3,500例，較2024年同期暴增一倍其餘東南亞國家如泰國、印度、越南等亦須提高警覺。

疾管署表示，麻疹是一種高傳染性呼吸道疾病，主要藉由空氣、飛沫或直接接觸病人含有病毒之鼻咽腔分泌物而感染，好發於冬末及春季，初期症狀主要有發燒（超過38度）、鼻炎、咳嗽、結膜炎等。皮疹則會由耳後開始，再擴散至臉部，然後下移至軀幹和四肢。該署提醒民眾，生病時應儘速就醫治療並在家休息，避免上班、上學或搭乘大眾交通工具，以降低感染他人之機會。

接種疫苗是預防麻疹的最佳方法，現行預防接種政策為出生滿12個月，滿5歲至入國小前各接種一劑「麻疹、腮腺炎、德國麻疹（MMR）混合疫苗」。未接種疫苗之嬰幼兒、少數未按時施打疫苗者或未曾感染者，均是容易感染麻疹的高危險群。該署呼籲民眾，家中已滿1歲但尚未完成接種之嬰幼兒，應儘速攜往衛生所或合約院所接種。

另考量18至30歲大專院校教職員生、軍人、醫事機構及托育機構人員等青年族群，可能因免疫力下降而容易感染麻疹，並可能透過就學、服役及就業，傳播給同儕、家人及工作場所人員，為高傳播風險族群。疾管署建議該等對象，如欲前往麻疹流行地區，建議於出發前接種MMR疫苗二週至四週後，再行前往。

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