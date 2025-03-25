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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

國外麻疹疫情嚴峻 桃園衛局：連假出國提高警覺

2025/03/25 12:40

清明連假預期會有出國潮，桃園市衛生局提醒小心感染麻疹。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

清明連假預期會有出國潮，桃園市衛生局提醒小心感染麻疹。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕依據衛福部疾病管制署統計顯示，今（2025）年全國累計19例麻疹病例，12例為境外移入、7例為本土病例。桃園市衛生局表示，其中桃園市有3例境外移入個案，均自越南移入，且1例為越南境外移入接觸者國內感染病例，清明連假將至，許多民眾有出國或國內旅遊計畫，務必提高警覺，做好自我防護，以避免感染。

桃園市衛生局表示，近期國外麻疹疫情嚴峻，鄰近國家如越南病例數快速增加；今年累計有3500例確定病例，較去年同期增加1倍，其餘東南亞國家如泰國、印度等亦須提高警覺；另外，美國疾病控制與預防中心截至3月14日報告，15個州有308例確診病例，較前1週增加39%。

桃園市衛生局表示，麻疹具有高度傳染性，主要透過空氣及飛沫傳播，感染後可能引發發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、口腔內出現白色柯氏斑點及全身紅疹等，麻疹前期症狀感冒相似，嚴重者可能導致肺炎、腦炎等併發症，尤其未接種疫苗者或免疫力低下者感染風險較高，需特別注意，提醒市民旅遊時務必做好防護措施，如出現疑似症狀，請佩戴口罩，儘速就醫，並主動告知旅遊史，以利醫師診斷與防範疫情擴散。

桃園市衛生局呼籲，應避免帶未滿1歲或未接種「麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）」的幼兒至麻疹流行地區；一般民眾（特別是1981年後出生的成人）如計劃前往流行地區，出國前可先至旅遊醫學門診，如聯新國際醫院桃園國際機場醫療中心，及衛生福利部桃園醫院旅遊醫學科，諮詢評估是否需自費接種MMR疫苗。

最重要的是要落實個人衛生防護，勤洗手、避免觸摸口鼻眼睛，出入公共場所時，可佩戴口罩減少病毒傳播機會，如有任何疑問，可撥打市民諮詢服務熱線1999或防疫專線0800-033355洽詢。

桃市府衛生局表示，麻疹主要透過空氣及飛沫傳播，感染後可能引發發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、口腔內出現白色柯氏斑點及全身紅疹等。（衛生局提供）

桃市府衛生局表示，麻疹主要透過空氣及飛沫傳播，感染後可能引發發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、口腔內出現白色柯氏斑點及全身紅疹等。（衛生局提供）

桃市府衛生局表示，麻疹主要透過空氣及飛沫傳播，感染後可能引發發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、口腔內出現白色柯氏斑點及全身紅疹等。（衛生局提供）

桃市府衛生局表示，麻疹主要透過空氣及飛沫傳播，感染後可能引發發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、口腔內出現白色柯氏斑點及全身紅疹等。（衛生局提供）

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