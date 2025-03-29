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健康 > 杏林動態

多名網紅號召 台南永康捐血活動排長龍

2025/03/29 12:06

在多名網紅號召下，捐血民眾大排長龍。（記者劉婉君攝）

在多名網紅號召下，捐血民眾大排長龍。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕台灣邁入超高齡化社會，血液捐、供不平衡，為了鼓勵民眾踴躍捐輸熱血，台南捐血中心今（29）與網紅「永康四大才子」呱哥合作，舉辦捐血活動，長瀨昆妮、吉利姐、AJ哥等網紅也一起到場支持。

捐血活動於今日上午9時開始，在多名網紅的號召下，清晨6時許就有民眾到場等候，有人想趕在上班前捐血，也有不少粉絲來捐血兼看欣賞的網紅，活動還沒開始，現場已大排長龍，亦有附近的崑山科技大學學生也來挽袖捐熱血。

捐血活動將在永康區崑大路3號持續至今天下午5時，市議員朱正軒及黃肇輝也到場。呱哥表示，今年是第2次和捐血中心合作舉辦捐血活動，並準備自家的桶仔雞，送給捐血250c.c.的民眾，捐血捐血500c.c.再加碼拌麵、餐廳的現金抵用券等。AJ哥說，只要是關於公益，不管在哪裡，他都會全力以赴。長瀨昆妮表示，很開心參加公益活動，去年她也曾參與捐血活動，希望大家一起來捐血。

台南捐血中心人員指出，目前整體血液庫存量為7天，勉強達到安全庫存量，但A型與O型都只有偏低的6.2天，呼籲民眾踴躍響應捐血。

網紅「永康四大才子」呱哥、AJ哥、長瀨昆妮（右3起至右5）等人，一起號召民眾響應捐血。（記者劉婉君攝）

網紅「永康四大才子」呱哥、AJ哥、長瀨昆妮（右3起至右5）等人，一起號召民眾響應捐血。（記者劉婉君攝）

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