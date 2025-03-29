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健康 > 名人健康事

柯文哲傳血尿》不痛小心恐是癌！ 醫曝4大高危險群

2025/03/29 16:30

民眾黨前主席柯文哲傳出血尿，且伴隨劇烈嘔吐，恐為急性腎衰竭。（資料照）

民眾黨前主席柯文哲傳出血尿，且伴隨劇烈嘔吐，恐為急性腎衰竭。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲持續羈押禁見，柯文哲妻子陳佩琪近日開記者會指出，柯文哲持續有血尿症狀，且伴隨嘔吐、劇烈疼痛，恐是急性腎損傷。泌尿科醫師呂謹亨指出，這些症狀可能與泌尿道感染、結石或腫瘤等因素有關，需進一步檢查確定病因。高危險群包含女性、老年男性、吸菸及癌症患者，尤其無痛性血尿是膀胱癌最常見症狀，建議多喝水並不憋尿、戒菸與戒酒、注意個人衛生、定期檢查來預防。

懿安泌尿科診所院長呂謹亨在臉書專頁「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」發文表示，​血尿的原因很多，這些症狀可能與泌尿道感染、結石或腫瘤等因素有關，需進一步檢查確定病因。

血尿是指尿液中出現紅血球，可能由肉眼可見（肉眼血尿）或僅在顯微鏡下檢測到（顯微血尿）。​這種情況可能是多種泌尿系統疾病的徵兆，需及時關注和診治。​

常見病因 結石、泌尿道感染最主要

●泌尿道結石：​​腎結石、輸尿管結石、膀胱結石、尿道結石，是血尿的主要原因之一，約佔24%的病例。​

●泌尿道感染：​如膀胱炎等，占血尿病例的23.9%。​

●腫瘤：​包括攝護腺癌、膀胱癌、輸尿管癌、腎臟癌、泌尿道上皮細胞癌等。約佔10%的血尿病例。​

●外傷：​泌尿系統的損傷。​

●血管病變：​如腎梗塞或腎血管瘤。​

●特發性腎出血：​原因不明的腎出血，尤其是很多民眾常常在健檢時有尿潛血，很多時候只需要持續追蹤就好。​

在造成血尿常見病因中，又以泌尿道結石、泌尿道感染最主要；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

在造成血尿常見病因中，又以泌尿道結石、泌尿道感染最主要；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

常見症狀與出血位置分類

●解尿前段出血：​排尿開始時呈紅色，隨後轉為正常淡黃色，主要與尿道出血相關。​

●解尿後段出血：​排尿結束時出現紅色血尿，可能與膀胱頸部出血有關。​

●解尿全程出血：​整個排尿過程中均為血尿，可能涉及腎臟、輸尿管或膀胱出血。​

4大危險群 吸菸小心癌上身

呂謹亨提到，血尿有4大高危險群，包含「女性」，​由於尿道較短且接近肛門，泌尿道感染的風險較高，特別是在婚後、懷孕和更年期的婦女；「老年男性」，​隨著年齡增長，攝護腺肥大的風險增加，可能導致泌尿道感染和血尿；「吸菸者」，香菸中的致癌物質已知與膀胱癌、泌尿上皮癌和攝護腺癌相關，這些癌症可能出現血尿症狀；「癌症患者」​如膀胱癌和攝護腺癌，無痛性血尿是膀胱癌最常見的症狀之一。​

預防保健 每天喝夠兩千毫升水

預防與保健上，除了戒菸戒酒、定期檢查，每日要攝取足夠水分（約2000毫升），有助於預防泌尿道感染和結石的形成；並注意個人衛生，​女性應保持會陰部清潔，排尿或排便後由前向後擦拭；性行為後大量飲水、充分排尿，以減少感染風險。​

醫師指出，攝取富含維生素C的水果，如蔓越莓汁、橘子、草莓等，可酸化尿液，減少細菌生長，預防泌尿道感染及結石，進一步導致血尿。​（圖取自freepik）

醫師指出，攝取富含維生素C的水果，如蔓越莓汁、橘子、草莓等，可酸化尿液，減少細菌生長，預防泌尿道感染及結石，進一步導致血尿。​（圖取自freepik）

多吃蔬果 減少攝取添加物

針對血尿，呂謹亨建議攝取富含維生素的食物，例如綠色蔬菜和水果，補充維生素A、C及B6，有助於預防泌尿系統的癌症；減少人工添加物攝取，​避免食用含防腐劑、人工色素和化學物質的食物；預防泌尿道結石與感染，​根據結石類型調整飲食，並攝取富含維生素C的水果，如蔓越莓汁、橘子、草莓等，可酸化尿液，減少細菌生長。​

照護方面，應該避免不必要的藥物使用，減少對腎臟的負擔；適度飲水，​每日保持足夠的水分攝取，建議體重（公斤）乘以35毫升。維持尿量大於2000毫升；及時就醫，​發現血尿時，應盡早至泌尿外科門診就醫追蹤。

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