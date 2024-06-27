開發醫療輔助機器人 彰基聯手長庚大學進駐中科

彰基醫學中心與長庚大學工學院合作，進駐中科智慧機器人自造基地，共同研發首款智慧醫療輔助機器人。（彰基提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕為加速導入AI醫療技術，彰基醫學中心與長庚大學工學院合作，進駐中部科學園區管理局，共同研發首款自主醫療輔助機器人。中科管理局副局長施文芳指出，該團隊正募資成立新創公司，致力於智慧醫療科技的精進，期望打造台灣的成功模式。

創新團隊成員包括電機系教授、博士、機械博士及臨床醫學博士與護理專家，合作開發高度自動化且擁有自主知識產權的醫療輔助機器人。

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中科管理局副局長施文芳（右2）肯定醫學中心與大學合作共同研發醫療輔助機器人，期望打造台灣的成功模式。（彰基提供）

彰基醫療長劉森永表示，彰基創立128年來已開發100多項專利，在總院長陳穆寬帶領下，每年都有10項新專利成果，並成功技轉造福患者。彰基創新研發中心的重要任務之一，就是將新創團隊培養成公司，讓研發產品商品化。

今年，在彰基人工智慧發展中心副主任韓紹禮與長庚大學工學院副院長張永華的帶領下，創新團隊已進駐中科，繼續努力達成目標。張永華教授期許未來能在實務臨床上繼續獲得彰基的指導與技術協助，成功開發具臨床效果且對人有幫助的產品。

韓紹禮透露，首款醫療輔助機器人已完成初步設計和測試，未來將增加更多功能，包括病人生理資訊監測、生物廢棄物處理、自動消毒、資訊自動傳輸與醫療資訊系統串接等。機器人上市後，將大幅降低護理人員負擔，減少接觸體液的機會，降低院內感染風險，確保醫療人員安全。

彰基人工智慧發展中心副主任韓紹禮（右）與長庚大學工學院副院長張永華（左）帶領研發中心，進駐中科研發醫療機器人。（彰基提供）

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