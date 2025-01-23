新北市永續醫療再創佳績 5家醫院共獲16項台灣健康永續大獎

雙和醫院獲「台灣永續綜合績效獎」典範獎、「單項績效獎」九項大滿貫、及「永續報告書獎」白金獎三項。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市政府在推動永續發展方面再創佳績。市府日前辦理「台灣健康永續獎」、「企業永續獎」獻獎儀式，表彰衛生局及轄內五家醫院在永續醫療上的卓越貢獻，包含雙和醫院、亞東紀念醫院、輔仁大學附設醫院、台北醫院、恩主公醫院等，共榮獲16項大獎，不僅是新北市醫療永續的核心力量，更成為全台醫療永續發展的典範。

台灣健康永續獎 新北5醫院獲獎

衛生局指出，台灣永續能源研究基金會（TAISE）日前首度舉辦台灣健康永續獎，新北轄內有5家醫院獲獎，展現亮眼永續實踐成果，包括雙和醫院獲「台灣永續綜合績效獎」典範獎、「單項績效獎」九項大滿貫、及「永續報告書獎」白金獎三項；亞東紀念醫院以資源循環利用及綠色醫療實踐，榮獲循環經濟實踐獎。

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此外，輔仁大學附設醫院獲社會共融領袖獎，及智慧健康醫院領袖獎，體現智能醫療與社會共融地位；台北醫院獲永續報告書獎白金獎，展現高標準的透明報告實力；恩主公醫院則獲永續報告書銅獎，為永續發展注入更多實力。

新北市長侯友宜表示，新北作為全台人口最多的城市，肩負著推動永續發展的責任。這些醫院不僅是新北市醫療永續的核心力量，更為全台樹立了重要的標竿。「透過公私協力，我們將共同建構健康、低碳、永續的醫療產業，以實現2030永續城市的願景。」

侯友宜強調，醫療部門的氣候足跡相當於全台碳足跡的4.6％，推動永續醫療刻不容緩。市府率先於去年公開宣示推動醫療淨零排放，展現對環境與社會責任的承諾，成為全台首先推動全面性永續行動的城市。

深化永續發展策略 迎向淨零未來

新北市政府表示，將以此次得獎為契機，進一步深化永續發展策略，帶動全台醫療產業向淨零碳排放邁進。透過衛生局在平溪打造的不老長智村，及五家得獎醫院的標竿實力，新北市不僅實現健康永續，也積極推動環保與社會共融。

新北市長侯友宜（右四）肯定得獎醫院的貢獻與努力。（記者羅國嘉攝）

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