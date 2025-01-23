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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

單劑量強效剋乳癌！新藥小鼠實驗成果驚人

2025/01/23 13:08

乳癌是女性最常見的癌症之一，而 ER+ 乳癌更是其中最常見的類型，約佔所有乳癌病例的 70-80%。示意圖。（圖取自freepik）

乳癌是女性最常見的癌症之一，而 ER+ 乳癌更是其中最常見的類型，約佔所有乳癌病例的 70-80%。示意圖。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕乳癌治療領域出現重大突破！科學網站《iFlScience》報導，美國伊利諾大學香檳分校團隊研發的新藥 ErSO-TFPy，在《美國化學學會中心科學》（ACS Central Science）期刊發表的最新研究中證實，於小鼠實驗裡，僅需單次投藥，即可有效消滅雌激素受體陽性（estrogen receptor positive, ER+）乳癌腫瘤。此一發現為乳癌治療帶來新希望，儘管仍需人體臨床試驗，其潛力仍備受矚目。

乳癌是女性最常見的癌症之一，而 ER+ 乳癌更是其中最常見的類型，約佔所有乳癌病例的 70-80%。所謂的 ER+ 乳癌，指的是癌細胞表面具有大量的雌激素受體。雌激素就像一把鑰匙，可以打開癌細胞生長的大門。當雌激素與這些受體結合，就會刺激癌細胞分裂增殖，導致腫瘤生長。

目前針對 ER+ 乳癌的標準治療方式，包括手術切除腫瘤和長期的荷爾蒙療法。荷爾蒙療法雖能抑制癌細胞生長，卻常伴隨疼痛、性功能障礙、疲勞等副作用，甚至可能提高罹患骨質疏鬆症和子宮內膜癌的風險。此外，即使完整接受治療，仍有一定比例的患者會在五年內復發，顯示現有療法的侷限性。因此，醫學界積極尋求更精準、有效的治療方法。

伊利諾大學香檳分校化學系教授赫根羅瑟（Paul Hergenrother）博士所率領的團隊，長期專注於小分子藥物研發。他們先前開發的藥物 ErSO，能誘導腫瘤細胞腫脹並壞死。此次研究中，團隊發表 ErSO 的改良版 ErSO-TFPy。在三種不同 ER+ 乳癌小鼠模型中，單次投予 ErSO-TFPy 即可大幅縮小甚至完全消滅腫瘤。更重要的是，除了小鼠外，研究團隊也在大鼠和狗的實驗中，觀察到 ErSO-TFPy 的副作用相當輕微。

「在乳癌動物模型研究中，很少見到單一藥物能完全消除腫瘤，更遑論只需單劑治療就能達到如此效果，」赫根羅瑟 博士表示。「我們期待 ErSO-TFPy 能夠儘快進入臨床試驗階段。」

研究團隊補充，體外細胞實驗也顯示，ErSO-TFPy 能有效殺死培養的人類 ER+ 乳癌細胞株。不過，專家也提醒，動物實驗的成功並不保證人體試驗能重現相同結果，仍需經過嚴格的人體臨床試驗，才能確認 ErSO-TFPy 對人體的安全性和療效。

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