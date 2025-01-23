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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

春節聚會恐成病毒溫床！ 專家示警：RSV威脅嬰幼兒健康

2025/01/23 14:32

春節正好遇上呼吸道疾病的高峰期，專家提醒，RSV是僅次於流感和新冠的嚴重呼吸道病毒，對嬰幼兒威脅大。 （圖取自shutterstock）

春節正好遇上呼吸道疾病的高峰期，專家提醒，RSV是僅次於流感和新冠的嚴重呼吸道病毒，對嬰幼兒威脅大。 （圖取自shutterstock）

〔記者邱芷柔／台北報導〕農曆春節即將到來，家家戶戶準備迎接團圓時刻，不過台大醫院小兒感染科教授黃立民提醒，春節正好遇上呼吸道疾病的高峰期，家族聚會可得小心，避免成為病毒傳播溫床，尤其RSV（呼吸道融合病毒）是僅次於流感和新冠的嚴重呼吸道病毒，且RSV沒有特效藥和疫苗，傳染力強、全年流行，對嬰幼兒威脅大，感染後可能引發支氣管炎、肺炎等重症，部分甚至得住院治療。

黃立民指出，RSV病毒能在物體表面存活長達2天，比流感病毒更久，成年人感染後多為輕症，往往在不經意間成為傳播者，將病毒帶回家中，對嬰幼兒及長者造成威脅。對嬰幼兒來說，RSV特別危險，因為嬰兒肺容積較小，感染後更易導致呼吸道阻塞，進一步引發呼吸困難甚至重症，由於嬰幼兒的免疫系統尚未成熟，感染後也會導致免疫失衡，進一步影響呼吸系統的結構和功能發展。

目前老年族群已有RSV疫苗，而新生兒及嬰幼兒仍需依賴長效型單株抗體來預防。黃立民指出，目前尚無針對新生兒的RSV疫苗，過去主要依賴單株抗體進行防範，這些抗體可以直接提供穩定的保護，安全性高，且能立即發揮作用，幫助免疫系統尚未發育完全的嬰幼兒獲得防護。

黃立民提到，傳統的短效單株抗體只能提供大約1個月的保護，需要每月注射1次，現已有長效型單株抗體，接種1次可提供至少6個月，甚至長達1年的保護，保護效果高達7至9成，在美國、英國、法國和西班牙等國家已經建議為所有嬰幼兒接種，台灣今年也正式引進這項技術，跟上國際腳步。

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