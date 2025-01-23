高齡糖友左腳小傷口發炎腫如麵龜 創新傷口治療保左腳

77歲洪姓老翁（左）有糖尿病、心臟血管疾病等，去年左腳因1個磨擦的小傷口發炎而面臨截肢，幸在高醫整形外科主治醫師陳威宇（右）的治療下，成功救回左腳。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕家住屏東潮洲的77歲洪先生患有糖尿病，去年2月左腳出現一個小傷口，2、3天後就腫得像麵龜，就醫發現是感染蜂窩性組織炎，經清創手術後因肌腱外露，由於洪先生亦有心臟疾病，無法接受長時間的顯微重建手術，醫師改以負壓傷口治療搭配人工真皮和表皮移植等，幸運保住他左腳免於截肢。

洪先生說，自己患有糖尿病10多年，一直有在吃藥控制，去年2月，疑似穿鞋磨破左腳腳趾近腳背處，原本不以為意，未料2、3天後左腳就腫得像麵龜，痛到無法走路，在潮洲就醫時建議他到大醫院感染科檢查，經轉到高雄醫學大學附設中和紀念醫院就診，才發現已經感染發炎成蜂窩性組織炎，經歷了3次清創、補皮等手術，住院35天才康復出院，很幸運保住腳趾頭沒有被截肢，現在也很小心注意不要碰撞、擦傷造成傷口。

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洪姓老翁的左腳經治療後，原本肌腱外露的傷口已經復原。（記者許麗娟攝）

高醫整形外科主治醫師陳威宇指出，病患洪先生長期罹患冠狀動脈疾病、高血壓、高血脂及糖尿病，因左足合併皮膚壞死及感染，團隊決定安排入院進行清創手術，但術後傷口合併有肌腱外露情形，考量到洪先生有慢性病及麻醉風險，又面臨截肢風險。

由於糖尿病患腳的周邊血液循環較差，因此與心臟內科合作，先進行左下肢血管成形術打通血管、促進傷口癒合，再接受自費約6000元的先進負壓傷口治療技術，搭配特殊敷料使長出肉芽組織，最後進行全層皮膚移植手術，使傷口得以癒合並避免截肢風險。

陳威宇表示，糖尿病友因下肢循環差而影響周邊神經，患者若出現小傷口也沒有注意到，就容易壞疽而面臨截肢風險，建議病友每天要注意自己的腳是否有小傷口，有發紅就要盡早就醫。

高醫今（23）日舉行傷口照護宣傳週活動，透過實作體驗與闖關遊戲，讓民眾能深入淺出理解傷口照護的重要性。高醫副院長陳芳銘表示，高醫整形外科以卓越的專業技術與豐富的臨床經驗，成為慢性難癒性傷口病人的堅強後盾，並透過跨科的團隊合作，提供病人全面性的醫療照護。

高醫整形外科主任李書欣表示，高醫於2018年成立傷口照護中心，致力傷口照護以及保肢門診快速通關管道減少病人等候排程，更跨科別整合醫療照護，至今已為超過1萬名患者提供專業和最適切的治療方案。

洪先生秀左大腿的疤痕，是當初左腳傷口經人工真皮養出肉後，再從左大腿移植一層皮膚表皮加速傷口復原。（記者許麗娟攝）

洪姓老翁的左腳經治療後，原本肌腱外露的傷口已經復原。（記者許麗娟攝）

高醫整形外科的傷口照護中心，讓糖尿病友感染蜂窩性組織炎的患肢，在適切治療下免於截肢命運。（記者許麗娟攝）

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