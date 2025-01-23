林珍羽罹肺腺癌》台肺癌4冠 醫：它是每年6千女性罹癌主因

林珍羽昨日在臉書自曝罹患肺腺癌1期，幸及時發現，手術恢復良好。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕民眾黨台北市議員林珍羽昨（22）日突然在臉書自曝罹患肺腺癌，並表示無家族病史、作息正常且不抽菸，相當錯愕確診肺腺癌1期，幸及時發現，手術恢復良好。胸腔內科醫師蘇一峰指出，其實台灣每年有5、6千女性不抽菸罹肺腺癌，空氣污染是主要原因。使台灣肺癌獲4冠王，包括：EGFR基因突變比率世界最高、全國新增最多癌症、死亡最多的癌症、最花錢的癌症。

林珍羽在臉書說，一直以為，自己是全家最健康的，無家族病史、平常作息勉強算正常、沒有抽菸，怎麼會有毛玻璃狀肺結節。幸好在健檢中心建議下做低劑量斷層掃描（LDCT），在無不適症狀時及時發現肺部有1.2公分的腫瘤，經過手術化驗後，確診為肺腺癌第1期，「大家要記得定期健康檢查！」

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蘇一峰在臉書指出，其實台灣每年有5、6千女性不抽菸卻罹肺腺癌的案例，空氣污染是主要原因。尤其台灣肺癌十分嚴重，是癌症中新發、死亡人數、最花錢者。另外，因空氣污染造成的EGFR突變型肺腺癌更是世界第一。

國健署指出，炒菜油煙是致肺癌的危險因子之一；圖為情境照。（圖取自freepik）

國健署曝肺癌6危險因子

●菸害：依世界衛生組織資料顯示，「吸菸」是影響肺癌最大的危險因子，約占70-80%，且研究證實二手菸暴露亦會增加20-30%肺癌風險。近年來更發現三手菸對人體傷害也不容忽視，在家中或室內吸菸，會造成有毒物質在環境中殘留，這些物質（主要是焦油）會存在於各物體表面，危害健康。

●空氣污染環境：室外空氣污染已有國際實證對人類具致癌性，其主要成分「懸浮微粒（PM）」也被個別評估列為第1級致癌物，長期暴露將增加肺癌的風險。

●特殊職場或居家環境暴露：長期暴露在鉻、鎘、砷等重金屬物質、柴油引擎廢氣或石綿環境下工作的族群，有較高罹患肺癌的危險性。另外，某些建築特殊石材有少部份具輻射及氡氣放射氣體，吸入氡氣量過高，亦增加肺癌的風險。

●肺部相關疾病史：曾患有氣喘、慢性阻塞性肺病、肺結核等肺部疾病病史者，會使罹患肺癌的風險增加。

●肺癌家族病史：研究發現，肺癌發生與家族傾向有潛在關係，即肺癌病患的父母、子女、兄弟姊妹，得肺癌風險比沒有家族史的高，可能與遺傳因素或暴露在相同致癌環境有關。

●炒菜油煙：國人烹調習慣不同於歐美等國，長期暴露烹飪油煙對於人體具有潛在的健康風險。依據過去針對台灣非吸菸女性族群罹患肺癌之研究指出，煮食時未使用抽油煙機之女性，罹肺癌風險較有使用者風險高8.3倍。

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