從來不抽菸議員自曝罹肺腺癌 醫：早期發現復發率僅5％

民眾黨台北市議員林珍羽昨天自曝罹患肺腺癌第一期，她坦言，自己從不抽菸，也沒有家族病史，卻在檢查中意外發現肺部有「毛玻璃狀結節」。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕民眾黨台北市議員林珍羽昨天自曝罹患肺腺癌第一期，震驚各界。她坦言，自己從不抽菸，也沒有家族病史，卻在檢查中意外發現肺部有「毛玻璃狀結節」。醫師提醒，近年來國內不抽菸卻罹患肺癌的年輕女性比例增加，定期篩檢相當重要，即使篩檢中發現扎實或毛玻璃狀結節，也不代表一定是罹患肺腺癌，尤其是第一期患者復發率不到5%，只要是抽菸、有家族史，或經常接觸重金屬等高風險族群，都應定期接受檢查，早期發現才能掌握治療的關鍵。

高雄長庚醫院內科部副部長、胸腔科醫師王金洲指出，肺癌與吸菸高度相關，但近20年來確實發現有一群不吸菸的肺腺癌患者，且以女性居多，部分病例具有家族史，這些患者通常在出現症狀後就醫，確診時多是第四期。

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衛福部國健署自2022年7月起，提供高風險族群免費低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，今年起擴大對象至45至74歲男性、40至74歲女性且有肺癌家族史者，及50至74歲吸菸每年20包以上且未戒菸滿15年的重度吸菸者。

王金洲強調，肺腺癌出現年輕化趨勢，不過早期發現的患者預後都非常好，復發率不到5%，後續僅需持續定期6個月至12個月的追蹤。而篩檢中發現結節並不代表確診肺腺癌，約有1/3的篩檢者會有結節，其中惡性腫瘤的比例僅約5%。

王金洲說，目前針對篩檢結果的處置原則，若結節為扎實型且超過0.8公分，或毛玻璃狀結節大於2公分，就需考慮進一步切除、確認是否有風險。林珍羽的經驗也提醒民眾，即使沒有明顯症狀或高風險背景，定期篩檢仍相當重要。

王金州提醒，除了政府提供的公費篩檢對象，他也建議民眾，以家族確診的「發病年齡」作為參考，例如若家人35歲時罹患肺腺癌，其他親屬最好從35歲起就定期篩檢，此外吸菸、從事重工業及經常接觸重金屬的族群都應定期篩檢。

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