推動健康生活 奇美醫設獎金鼓勵員工「日行7000步」

奇美醫學中心推動全民健生活，鼓勵員工日行7000步，並培養運動習慣。（奇美醫學中心提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕推廣全民健康生活，奇美醫療體系從員工做起，打造新的體適能中心，並設計系列的健康促進活動，祭出1個月有20天達標日行7000步者，即可領取獎金，還能參加抽獎，激勵大家養成運動的習慣。

為讓職員在工作之餘，也能保持身心健康，奇美醫療體系今年4月下旬重新啟用位於長億城14樓的體適能中心，提供各式運動器材，以及多樣化運動課程。

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奇美醫學中心院長林宏榮表示，全新的設備包含跑步機、橢圓機、阻力訓練機、多功能訓練機台等，共有19項高階有氧與重訓設備，滿足員工各種運動需求。

奇美預防醫學科暨健康檢查中心主任蔡孟修指出，該院積極推動員工健康促進，去年年為「職場健康月」，今年則是「健康生活型態」，透過舉辦健康生活型態口號與標語徵選等活動，激發健康思維，也提供生活型態問卷調查與諮詢，讓大家獲得個人化的健康指導。

院方還舉辦了「健康體位，享瘦新生活」，以及「日行7000，千人健走」等活動，鼓勵員工將健康融入工作與生活，打造健康職場環境。

根據統計，去年奇美醫的員工體重總共減少了1091公斤，今年已達到1000人參加，設定7成以上達到健康目標；且在提升員工健康同時，也不忘環保與永續經營的理念。

奇美醫在設備上，優先選用台灣製造的綠能健身器材，與在地企業合作，透過運動產電，將自造的電能提供體適能中心自用，讓運動、健身、綠能、節能等一次滿足；開幕至今，使用量已達9019人次，是去年同期的3.2倍。

奇美也呼籲所有醫療機構、企業共同參與，從自身做起，推動健康生活方式，讓更多人受益，實現全民健康的目標。

奇美醫學中心推動全民健生活，鼓勵員工日行7000步，並培養運動習慣。（奇美醫學中心提供）

奇美醫學中心推動全民健生活，鼓勵員工日行7000步，並培養運動習慣。（奇美醫學中心提供）

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