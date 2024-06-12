小鳥胃吃多就胸悶 竟「橫膈膜裂孔疝氣」

▲53歲林女一直以為自己是小鳥胃，檢查後才發現原來是橫膈膜裂孔疝氣，胃已經移至胸腔。（記者劉婉君攝）

記者劉婉君／台南報導

53歲林女士體重7、80公斤，腹部凸出，10多年來每餐只吃一點就飽了，稍微吃多，胸口就悶痛及有灼熱感，一直以為自己是小鳥胃，一天要吃5、6餐，直到最近因左胸疼痛就醫，檢查後才發現原來是橫膈膜裂孔疝氣，胃已移至胸腔，並產生扭轉，在心臟後方造成壓迫，甚至擠壓到左肺，影響肺活量。經腹腔鏡微創手術，將胃和腹腔組織復位修補疝氣，並進行抗逆流手術，進食狀況穩定，已順利出院。

胃移至胸腔並扭轉 微創復位修補改善

奇美醫院胸腔外科主治醫師陳照坤表示，「橫膈膜裂孔疝氣」又稱「食道裂孔疝氣」，腹腔內器官跑到胸腔內，其危險因子多半是因為年紀大，造成裂孔附近肌肉老化鬆弛、長時間腹壓過大或是外傷外力引起，病人大多沒有明顯的症狀，但常會伴隨胃食道逆流，如果放任不理，時間一久，嚴重的可能會引發成為食道癌。

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他提醒，如果有胃食道逆流長時間吃藥未改善，或是胸悶、胸痛、心臟不適等，千萬不要輕忽，小心橫膈膜裂孔疝氣潛伏危機，應由專業醫師診斷，選擇合適的治療方式。

◎橫膈膜裂孔疝氣可分為4種類型：

●第1型滑動型疝氣：此型的病人占90%，原本在腹腔的賁門滑動到胸腔，一般以藥物治療為主。

●第2型食道旁疝氣：賁門仍在腹腔，但胃的一部分進入胸腔。

●第3型為前2型的混合型態：通常較嚴重。

●第4型：除了胃，也合併大腸、小腸、脾臟等腹腔內器官，一起進入胸腔，可能壓迫到心臟或肺臟，使病人產生胸痛、胸悶或呼吸不順等症狀。

陳照坤說，在治療上多以控制胃食道逆流為主，初步建議改變生活型態，例如戒菸、減重、避免吃太飽、睡前2-3小時不要進食、平躺時上半身墊高等；其次是採取制酸劑、黏膜保護劑等藥物治療，嚴重則建議手術治療。

▲陳照坤醫師提醒，胃食道逆流、胸痛千萬別輕忽，小心橫膈膜裂孔疝氣潛伏危機。（記者劉婉君攝）

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