南市出現今年首例日本腦炎 個案活動地點下營區

南市出現今年首例日本腦炎確定病例，地點為下營區。（南市衛生局提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市出現今年首例日本腦炎確定病例。衛生局疫調顯示，個案平日活動地點以下營區住家為主，鄰近區域有豬舍、水稻田及鴿舍，研判可能於住家附近被帶病毒的三斑家蚊叮咬而感染。

南市衛生局表示，個案為60餘歲女性，居住南市下營區， 5月29日開始發燒、頭暈、後腦勺痛、骨頭酸痛至轄區內診所就醫，因症狀未改善於6月3日至柳營奇美醫院就醫並收治住院治療， 6月19日經疾病管制署確診為日本腦炎。

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衛生局表示，6月19日已至個案住家懸掛捕蚊燈進行誘捕病媒蚊等相關防治措施，並加強對鄰近民眾衛教宣導。

衛生局說，台灣日本腦炎病例主要發生於每年5月至10月，6月至7月為流行高峰。國內傳播日本腦炎病媒蚊主要為三斑家蚊、環蚊家蚊和白頭家蚊，日本腦炎病媒蚊主要孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，而豬為病毒的主要增幅宿主。

感染日本腦炎者大多無明顯症狀，少數可能出現急性神經症狀，如發燒、頭痛、無菌性腦膜炎，嚴重者可能出現精神症狀（譫妄、意識不清）、腦神經功能損傷等，甚至昏迷或死亡。日本腦炎目前尚無治療藥物，疫苗接種是最有效的預防方法，目前整年提供疫苗接種，年滿15個月的幼兒，應接種第1劑，間隔12個月再接種第二劑；成人若居住或工作場所鄰近豬舍、其他動物畜舍、病媒蚊孳生地點、旅遊民眾或有感染之虞的成人，其未曾接種或接種史不明者，亦建議自費接種日本腦炎疫苗。

衛生局呼籲，預防日本腦炎個人防護措施很重要，應儘量避免在黃昏及黎明時分等病媒蚊活動高峰期於豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點附近活動；在戶外活動時應穿著淺色長袖衣褲，避免蚊子叮咬。

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