4月大女嬰有心雜音恐心衰竭 開放性動脈導管手術助恢復

兒童心臟科醫師劉瑋莉（左）進行手術，為陳小妹治療。（大林慈濟醫院提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕4個月大的陳姓女嬰「陳小妹」，滿月時有心雜音，經心臟超音波檢查出動脈導管未閉，可能導致心衰竭。陳小妹經接受「心導管開放性動脈導管關閉手術」治療，術後喝奶量明顯增加，隔天在床上翻身玩耍、恢復良好，後續將持續追蹤。

陳母說，住月子中心時醫師檢查到女兒心率偏快、血壓偏高，發現有動脈導管未關閉症狀，因為是第一胎，十分憂心、險些得產後憂鬱症，上網查詢大林慈濟醫院兒童心臟科醫師劉瑋莉有相關治療經驗，將孩子轉診至大林慈濟做後續治療。

4個月大的陳小妹，因有心雜音，檢查確診為動脈導管未閉。（大林慈濟醫院提供）

劉瑋莉說，動脈導管連接主動脈與肺動脈，是胎兒正常構造，不過胎兒出生後，動脈導管會逐漸收縮關閉，如果出生一段時間沒有自然關閉，就稱為開放性動脈導管。開放性動脈導管約占所有先天性心臟病10%，隨超音波檢查技術普及，無心雜音的開放性動脈導管診斷也增加，開放性動脈導管的盛行率也有增加趨勢。

劉瑋莉表示，依開放性動脈導管大小，病人可能完全沒症狀，或有心雜音、心內膜炎感染等，較大的開放性動脈導管，可能出現餵食困難、生長遲緩、呼吸喘促等心臟衰竭症狀，若沒及時處理，最終甚至導致肺動脈高血壓，因此必須定期追蹤，並在適當時機進行關閉。

劉瑋莉指出，此次陳小妹的手術，僅在鼠蹊部開微小的血管穿刺傷口，並在主動脈施打顯影劑攝影，測量開放性動脈導管大小，測量後再選擇適當大小關閉器封堵，手術過程監測孩子生命徵象，確認關閉器位置良好穩固，沒有阻礙其他血管血流，花近2小時完成。

劉瑋莉醫師（左）為陳小妹檢查、治療。（大林慈濟醫院提供）

