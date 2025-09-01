自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

屏東基督教醫院新醫療大樓今天上樑 明年完工啟用

2025/09/01 13:04

屏基智能醫療大樓上樑啟新頁南台灣智慧醫療再升級（記者葉永騫攝）

屏基智能醫療大樓上樑啟新頁南台灣智慧醫療再升級（記者葉永騫攝）

〔記者葉永騫／屏東報導〕歷經2年施工，屏東基督教醫院智能醫療大樓今天（1日）上午舉行上樑感恩禮拜，宣告工程進入最後階段，預計明年正式啟用，新大樓造價達46.58億元，將成為南台灣智慧醫療與急重症照護的重要據點，但也有龐大建設經費壓力，需要各界支持。

上樑典禮由屏基執行長余廣亮、副執行長劉侃、榮譽院長陳永興、院長吳榮州帶領醫療團隊到場，屏東縣政府衛生局長張秀君等貴賓都出席參與，屏基智能醫療大樓基地面積16000平方公尺，規劃地下2層、地上11層，總樓地板面積近7萬平方公尺，將設置一般病床499床及特殊病床362床，新大樓將全面升級急診醫學、內外科加護病房、新生兒與小兒重症照護，同時引進智慧醫療科技，強化心肌梗塞、腦中風與重大創傷的治療能量。

吳榮州表示，隨著新大樓啟用，將能有效緩解急診室超載、病房不足、設備無法進駐等困境，讓屏東病人不用再過高屏溪，也能獲得醫學中心等級的照護，屏基每年無償投入超過4600萬元於各項社會公益服務，對獨居長者關懷、弱勢家庭扶助及社區健康促進，並跨足非洲馬拉威，協助當地建立數位健康系統，新大樓已向銀行貸款34億元，更需要龐大資金來提升設備，呼籲社會大眾以行動響應。

余廣亮執行長說，新大樓不是為了讓醫院賺錢，而是為了讓病人住得更舒適、更有尊嚴，讓醫護人員能用最好的設備來救命。這是所有屏東人的事，需要大家攜手合作。

屏東基督教醫院長吳榮州在智能醫療大樓上樑啟用典禮致詞（記者葉永騫攝）

屏東基督教醫院長吳榮州在智能醫療大樓上樑啟用典禮致詞（記者葉永騫攝）

屏基智能醫療大樓上樑典禮，各界代表前往祝賀（記者葉永騫攝）

屏基智能醫療大樓上樑典禮，各界代表前往祝賀（記者葉永騫攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中