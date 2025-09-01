屏東基督教醫院新醫療大樓今天上樑 明年完工啟用

屏基智能醫療大樓上樑啟新頁南台灣智慧醫療再升級（記者葉永騫攝）

〔記者葉永騫／屏東報導〕歷經2年施工，屏東基督教醫院智能醫療大樓今天（1日）上午舉行上樑感恩禮拜，宣告工程進入最後階段，預計明年正式啟用，新大樓造價達46.58億元，將成為南台灣智慧醫療與急重症照護的重要據點，但也有龐大建設經費壓力，需要各界支持。

上樑典禮由屏基執行長余廣亮、副執行長劉侃、榮譽院長陳永興、院長吳榮州帶領醫療團隊到場，屏東縣政府衛生局長張秀君等貴賓都出席參與，屏基智能醫療大樓基地面積16000平方公尺，規劃地下2層、地上11層，總樓地板面積近7萬平方公尺，將設置一般病床499床及特殊病床362床，新大樓將全面升級急診醫學、內外科加護病房、新生兒與小兒重症照護，同時引進智慧醫療科技，強化心肌梗塞、腦中風與重大創傷的治療能量。

吳榮州表示，隨著新大樓啟用，將能有效緩解急診室超載、病房不足、設備無法進駐等困境，讓屏東病人不用再過高屏溪，也能獲得醫學中心等級的照護，屏基每年無償投入超過4600萬元於各項社會公益服務，對獨居長者關懷、弱勢家庭扶助及社區健康促進，並跨足非洲馬拉威，協助當地建立數位健康系統，新大樓已向銀行貸款34億元，更需要龐大資金來提升設備，呼籲社會大眾以行動響應。

余廣亮執行長說，新大樓不是為了讓醫院賺錢，而是為了讓病人住得更舒適、更有尊嚴，讓醫護人員能用最好的設備來救命。這是所有屏東人的事，需要大家攜手合作。

屏東基督教醫院長吳榮州在智能醫療大樓上樑啟用典禮致詞（記者葉永騫攝）

屏基智能醫療大樓上樑典禮，各界代表前往祝賀（記者葉永騫攝）

