安南醫院打破醫療界線 失智症中西醫合療門診創新上路

台南市立安南醫院精神科、中醫部醫護團隊人員合影。（安南醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕失智症患者人數逐年攀升，照護需求與挑戰日益嚴峻。台南市立安南醫院打破傳統醫療界線，首創由西醫精神科醫師進駐中醫門診的合作模式，開設「失智症中西醫合療門診」，為失智症患者提供1次門診可享有雙效治療的全方位服務。

過去安南醫院致力於中西醫結合醫療，曾是全國首家嘗試由家醫科西醫師進駐中醫門診的醫院。此次聚焦失智症與腦退化照護，由精神科醫師王文隆等主導串聯中醫資源，是「以人為本」的創新舉措，患者在看中醫調理的同時，也能即時獲得西醫專科的評估與建議，省去來回轉診的不便。這種跨科合作模式，被視為提升失智症照護品質的重要里程碑。

安南醫院院長林聖哲指出，中西醫合療失智門診結合精神科精準診斷與中醫辨證論治，採「雙軌並行、優勢互補」策略，以「中醫調體質、西醫查病因」的協同模式，讓患者在1次門診中即可享有雙方醫療專長的服務，透過中西醫團隊討論，為每位患者制定個人化的整合治療計畫，包括針灸、中藥與西藥並用，以及營養諮詢、復健運動指導、經顱磁刺激等多元療法，以達1＋1＞2的療效。

合療門診由西醫進行認知功能測試、神經心理評估及藥物治療；中醫則依體質施行針灸、中藥調理等，針對記憶退化、情緒失控、睡眠障礙等症狀同步改善。例如針對血管性失智患者，中醫師透過四診合參辨明是屬於瘀血、痰濁等不同證型，分別予以活血化瘀或健脾化痰等治法；西醫方面同步監控患者血壓、血糖等腦血管風險因子，必要時調整西藥治療。

針灸輔助失智症治療是此門診一大亮點。中醫師黃雋傑表示，研究顯示針灸刺激特定穴位有助改善認知功能及情緒症狀，許多失智長者接受針灸後出現記憶力下降趨緩、睡眠改善等正面變化。同時，中醫中藥依據患者體質調理，如採用益腎健脾、活血化瘀的方劑，可望改善失智患者的整體機能狀態；西醫藥物如膽鹼酶抑制劑或抗失智藥物，可繼續發揮穩定病情的作用。

精神科醫師也特別留意患者伴隨的焦慮、憂鬱或幻覺妄想等情緒行為問題，必要時提供抗精神症狀藥物或非藥物心理介入；中醫則透過針灸安神、寧心益智的治療，協助緩解這些症狀，兩種醫學的優勢互補，體現合療門診「中西合璧」的精髓。

台南市立安南醫院精神科醫師王文隆（左）在「失智症中西醫合療門診」為長者診療，與中醫師黃雋傑（右）協作提供整合照護。（安南醫院提供）

台南市立安南醫院院長林聖哲（左三）與醫師團隊王文隆（左一）等人共同推動中西醫合療服務失智症患者。（安南醫院提供）

