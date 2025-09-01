天天喝到爛醉也有救？最新研究：做對2件事「肝病死亡率暴降86％」

最新研究指出，即使是重度飲酒者，只要搭配健康飲食與規律運動，仍可大幅降低酒精性肝病的死亡風險，為飲君子提供一條減害路徑。（資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕飲君子福音？根據英國《每日郵報》報導，一項針對6萬名成人的最新大型研究指出，即使是重度飲酒者，只要堅持健康的飲食與規律的運動，仍能大幅降低因酒精性肝病導致的死亡風險。這項發現為難以完全戒酒的民眾，提供了一條經科學證實的有效減害路徑。

研究數據顯示，與生活習慣不健康的重度飲酒者相比，做出健康調整者，其肝病死亡風險竟能顯著降低86%。即便是所謂的「暴飲者」（男性一次飲用5杯、女性4杯），單靠健康飲食就能將風險降低84%，僅靠規律運動也能降低69%。

地中海飲食配規律運動 成護肝黃金組合

研究進一步定義了何謂有效的「護肝生活」。飲食方面，類似於「地中海飲食」的模式成效最佳，即多攝取蔬菜、水果、全穀類、海鮮與橄欖油等健康脂肪，同時減少加工食品、糖與飽和脂肪的攝入。運動方面則無需過於激烈，每週進行約150分鐘的中等強度運動，即可見到顯著的保護效果。

專家警告：任何飲酒皆有風險 女性更脆弱

然而，研究人員也嚴正警告，這絕非給飲酒者的「免死金牌」。研究證實，任何程度的酒精攝取，都會提高肝病死亡風險，減少飲酒本身仍是保護肝臟最安全的選擇。研究同時發現，女性因生理結構，更容易遭受酒精相關的肝損傷，但也更能從健康的生活方式中，獲得最強大的保護效果。

公共衛生專家認為，這項研究顯示，即便民眾難以完全戒除飲酒，仍有許多有意義的步驟可以採取。政策制定者也應將酒精、飲食與運動視為一個整體，推動整合性的公衛政策。這項深具啟發性的研究，已發表於權威期刊《肝病學期刊》（Journal of Hepatology）。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

