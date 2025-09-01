桃園腸病毒病例逼近流行閥值，衛生局籲落時洗手5步驟。（衛生局提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕依據衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，上週（8月24日至8月30日）桃園市腸病毒健保門急診就診人次為1106人次，接近桃園市腸病毒流行閾值1200人次，桃市府衛生局表示，今（1）起開學也正值腸病毒流行期，提醒家長務必密切關注孩子的健康狀況，並堅守「生病不上學」的原則，特別注意重症的早期徵兆。

衛生局表示，民眾及教托（育）機構應教導家中幼兒及機構內學童確實做好個人衛生，落實正確洗手的5步驟濕、搓、沖、捧、擦，及洗手5時機進食前、接觸幼兒前、如廁後、擤鼻涕後、看病前後洗手，若學童經醫師診斷感染腸病毒，應遵守「生病不上學」的防疫措施，並與其他嬰幼兒適度區隔。

衛生局也提醒，學校及幼托（育）機構針對學童常接觸的門把、桌椅、玩具、室內遊戲等環境，應以1,000PPM漂白水進行定期消毒，落實機構內感控措施。

此外，腸病毒引起的重症病程變化快速，尤其5歲以下嬰幼兒為高危險群，常見初期症狀包括39℃以上高燒超過3天，手、腳及口腔黏膜出現針頭大小紅點的疹子或水泡（又稱手足口病），若病情出現嗜睡、意識改變、活動力不佳、持續嘔吐、手腳無力、肌躍型抽搐（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，應立即送往桃園市5家腸病毒重症責任醫院林口長庚紀念醫院、聖保祿醫院、衛生福利部桃園醫院、敏盛綜合醫院、國軍桃園總醫院就醫，以掌握黃金時間治療，降低重症發生的機會。

