自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

桃園腸病毒病例逼近流行閥值 衛生局籲落時洗手5步驟

2025/09/01 12:25

桃園腸病毒病例逼近流行閥值，衛生局籲落時洗手5步驟。（衛生局提供）

桃園腸病毒病例逼近流行閥值，衛生局籲落時洗手5步驟。（衛生局提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕依據衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，上週（8月24日至8月30日）桃園市腸病毒健保門急診就診人次為1106人次，接近桃園市腸病毒流行閾值1200人次，桃市府衛生局表示，今（1）起開學也正值腸病毒流行期，提醒家長務必密切關注孩子的健康狀況，並堅守「生病不上學」的原則，特別注意重症的早期徵兆。

衛生局表示，民眾及教托（育）機構應教導家中幼兒及機構內學童確實做好個人衛生，落實正確洗手的5步驟濕、搓、沖、捧、擦，及洗手5時機進食前、接觸幼兒前、如廁後、擤鼻涕後、看病前後洗手，若學童經醫師診斷感染腸病毒，應遵守「生病不上學」的防疫措施，並與其他嬰幼兒適度區隔。

衛生局也提醒，學校及幼托（育）機構針對學童常接觸的門把、桌椅、玩具、室內遊戲等環境，應以1,000PPM漂白水進行定期消毒，落實機構內感控措施。

此外，腸病毒引起的重症病程變化快速，尤其5歲以下嬰幼兒為高危險群，常見初期症狀包括39℃以上高燒超過3天，手、腳及口腔黏膜出現針頭大小紅點的疹子或水泡（又稱手足口病），若病情出現嗜睡、意識改變、活動力不佳、持續嘔吐、手腳無力、肌躍型抽搐（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，應立即送往桃園市5家腸病毒重症責任醫院林口長庚紀念醫院、聖保祿醫院、衛生福利部桃園醫院、敏盛綜合醫院、國軍桃園總醫院就醫，以掌握黃金時間治療，降低重症發生的機會。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中