健康網》變色唇膏與「它」有關 專家：無毒！可安心使用

變色唇膏之所以能變色，主要原因是配方中添加了一種叫做「曙紅酸色素」的成分；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有些唇膏標榜塗抹後，可產生符合使用者唇色的樣子，似乎很神奇，但唇膏變色的原理是甚麼呢？食品藥物管理署邀請專家副教授吳姵萱表示，變色唇膏之所以能變色，主要原因是配方中添加了一種叫做「曙紅酸色素」的成分，此色素就像酸鹼指示劑一樣，當pH值改變時就會改變顏色。另外，變色唇膏沒有毒，它的成份與一般唇彩產品相似，只是多了色素。

嘴唇的pH值會影響唇膏變色

吳姵萱說，近來市面上出現了透明或是黑色的唇膏，但奇妙的是，塗抹在嘴唇後，卻呈現迷人的粉紅色！還宣稱能根據體溫自然變色，讓每個人都能擁有獨一無二的唇色。這些產品除了能提供唇部滋潤和維持光澤外，還能自然地呈現唇部的色澤。

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她指出，最關鍵的變色原因是色素CI 45380，通用名稱為Solvent Red 43，又稱四溴螢光黃或四溴螢光素。此色素就像酸鹼指示劑一樣，當pH值改變時就會改變顏色，在pH值4以上時會呈現紅色。由於嘴唇的pH值大概是pH6左右，呈弱酸性，因此把唇膏塗在嘴唇時，就會呈現出紅色。

變色唇膏與一般唇彩不同的是，變色唇膏添加額外色素的特性，這種色素在接觸到嘴唇時，因pH值改變而呈現顏色變化的效果；示意圖。（圖取自photoAC）

不需太擔心安全性問題

吳姵萱提到，變色唇膏的主要成分與一般的唇彩產品相似，主成分包括油、脂和蠟，有助於提供保濕及滋潤效果。但與一般唇彩不同的是，變色唇膏添加額外色素的特性，這種色素在接觸到嘴唇時，因pH值改變而呈現顏色變化的效果。

她表示，儘管變色唇膏含有這種特殊的色素，但只要產品符合相關法規要求，就不太需要擔心安全性問題。若擔心吃下過多唇彩成分，可以在用餐之前先卸除唇妝，待用餐後再進行上妝。

變色唇膏仍須卸妝

吳姵萱指出，在變色唇膏的配方中，除了常見的Solvent Red 43之外，還可能使用D&C Red No. 27。這種色素會在接觸到嘴唇上的水分時呈現紅色，因此卸妝仍是必要的步驟。食藥署提醒民眾，使用彩妝化妝品後，應卸除乾淨避免殘留，確保皮膚清潔。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第980期

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