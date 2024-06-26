健康網》早餐吃白粥加蛋！ 醫：對1族群能減緩血糖升高

彰化秀傳急診小兒科醫師黃士倫表示，早餐只吃白粥沒比白粥加上蛋（蛋白質）來的好，尤其對於老年人口牙不好的，碳水+蛋白質可減緩血糖升高；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕糖與醣類是日常飲食中常見的食品，但它們到底有什麼差別？彰化秀傳急診小兒科醫師黃士倫表示，精緻糖身體吸收快、血糖上升速度快；而醣類為身體能量重要來源，需要經身體轉換才能吸收，血糖上升速度較糖類慢。至於早餐只吃白粥沒比白粥加上蛋（蛋白質）來的好，尤其對於老年人口牙不好的，碳水+蛋白質可減緩血糖升高。

白飯的碳水化合物有多少呢？黃士倫在臉書粉專「黑倫醫師x健康諮詢」發文指出，一碗白飯160公克，其中碳水化合物有60公克。也就是4分之1碗飯一份碳水。而某位糖尿病大師提倡低碳飲食一天從9份碳水努力著手，這可以先朝著每餐半碗飯搭配優質澱粉（醣類），而不是精緻澱粉。

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糖類吸收、血糖飆升快 醣類為能量來源

黃士倫表示，糖類與醣類不同在於，精緻糖擁有較高的升糖指數GI值，身體吸收快，血糖飆升速度也驚人，如砂糖、黑糖 蔗糖、蜂蜜、方糖、冰糖（包括蛋糕、餅乾、手搖飲等）；而醣類為身體能量重要來源，需要經身體轉換才能吸收，血糖上升速度較糖類慢，如南瓜、地瓜、玉米、糙米飯、白米飯、紅豆、綠豆。

黃士倫提醒，常常看見許多人減重正餐白米飯不吃，只吃水果加麵包也沒有搭配青菜纖維素蛋白質，這是因為飽足感很差，反而容易吃過多血糖反倒失控；此外，想聰明方法吃清粥小菜，建議先吃菜，再吃肉，最後再配白粥一起吃，如此吃法不會早餐第一口就是白粥，保證血糖立馬失控。

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