健康網》最甜的芒果怎麼挑？農糧署教你選購與保存

挑到香甜的芒果，以及妥善保存芒果，其實很簡單。示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期為芒果產季，不少人都買了芒果回家品嘗，芒果冰與楊枝甘露也成為消費者寵兒。不過到了市場要如何買到最甜的芒果，且買回家後如何保存？農業部農糧署邀請達人說明：通常芒果的紅色範圍愈大，甜度愈高；且若芒果表面油光較亮且有濃濃果香，表示已經到了最佳食用時機。

農糧署在粉專「鮮享農YA - 農糧署」邀請達人拍攝影片說明：芒果的紅色程度愈大甜度愈高，果型需飽滿且底部圓滑，芒果香味濃厚，代表這顆芒果是熟成的；同時，因為芒果為後熟之水果，如果想知道芒果有沒有熟，可摸摸看：如果芒果表面有果粉，手感較硬，建議在常溫下靜置2天左右。芒果表面油光較亮，果香濃郁，就表示「已經可以吃了」。

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