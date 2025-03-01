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健康 > 名人健康事

金曲歌王方大同逝》曾數度因氣胸住院 醫：5類人為高風險族群

2025/03/01 15:09

方大同驚傳過世，享年41歲。他生前曾發生氣胸，更曾因此住院。（資料照）

方大同驚傳過世，享年41歲。他生前曾發生氣胸，更曾因此住院。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕音樂才子方大同今（1）日驚傳在2月21日離世，享年41歲；而他過去曾因氣胸數度進出醫院。義大醫院家醫科主治醫師洪暐傑在臉書專頁「洪暐傑醫師的愛講空」發文表示，氣胸是空氣不正常跑進去胸腔所導致，會產生這個情況的原因包含：身材高高瘦瘦的男性、吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾病、肺癌、外傷。

洪暐傑提到，跑進去胸腔（肋膜腔）的空氣會擠壓肺部，讓肺沒辦法順利擴張把氣吸進去，會讓人開始覺得喘、呼吸困難，或是有缺氧的症狀，更嚴重的情況，空氣跑進去太多，會壓迫到心臟，讓心臟無法順利把血打到全身，產生休克，不管是肺部或是心臟的功能嚴重受影響，都有可能導致死亡。

洪暐傑提到，會產生氣胸的原因包含：

1.身材高高瘦瘦的男性

2.吸菸

3.氣喘、慢性阻塞性肺疾病

4.肺癌

5.外傷

洪暐傑補充，氣胸是個有生命威脅的疾病，需要慎重，如有疑義，應就醫評估比較安全。

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