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健康網》安全性行為就不會染HPV？ 醫：親密接觸皆可能中招
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕只要安全性行為就不會感染HPV？新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹在臉書專頁「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師」發文表示，只要親密接觸、皮膚黏膜碰一下都有可能中招！為加強防治，政府自114年起擴大HPV篩檢補助，針對35歲、45歲及65歲女性，提供免費檢測機會，呼籲符合資格者把握機會，及早篩檢降風險。
HPV感染風險高
張瑜芹提醒，許多人誤以為安全性行為可完全預防HPV感染，但事實上，只要有親密接觸，甚至皮膚黏膜短暫碰觸，就可能中招。人類乳突病毒（HPV）是子宮頸癌的主要致病原因，而感染HPV初期往往沒有症狀，等到發現時可能已經進展嚴重。
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她強調，HPV不只會導致子宮頸癌，某些高危型病毒還可能引發口咽癌、陰道癌、肛門癌等疾病，因此定期檢測至關重要。
政府擴大補助篩檢
為提升民眾對HPV的重視，政府自114年起針對特定年齡族群提供免費篩檢補助，醫師建議，抹片檢查與HPV檢測搭配進行，可提高篩檢準確性，有效掌握健康狀況，詳細規劃如下：
子宮頸抹片檢查：
●25-29歲：每三年一次
●30歲以上：每年一次
HPV檢測（全新補助）：
●35歲（民國79年次）：免費一次
●45歲（民國69年次）：免費一次
●65歲（民國49年次）：免費一次
及早預約檢查 守護自身健康
張瑜芹呼籲，HPV篩檢能有效預防相關癌症，符合條件的民眾應盡早預約檢查，並提醒家人、親友一起把握這次免費檢測機會，為健康多一層保障。建議民眾可透過各大醫院、診所或衛生機構進行預約，以確保自身與家人的健康安全。
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