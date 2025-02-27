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健康 > 杏林動態

桃園成立「復興區洗腎中心」 原民做透析免下山

2025/02/27 20:41

桃園市長張善政（右）參觀復興區洗腎中心嶄新設備。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（右）參觀復興區洗腎中心嶄新設備。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區是唯一山地原住民區，區內有61位設籍的血液透析患者，其中有32人過去1週需下山3天，單趟至少超過1.5個小時，風雨無阻且舟車勞頓，不僅勞累影響健康，遇到颱風道路中斷無法下山；市府衛生局於羅浮里多功能辦公廳1樓設置洗腎中心，委託台北醫學大學新國民醫院營運，今（27）日舉辦「復興區洗腎中心揭幕儀式」，提供7床血液透析床及1間診間，預計3月3日進駐，提供週一至週六上午及下午的洗腎和門診服務。

桃園市長張善政出席揭牌儀式表示，2年多前剛上任市長時，很多原民鄉親洗腎，往山下跑最近的醫院單程1、2個小時，來回超過4小時，而洗腎一次還要3小時，他想盡辦法要在復興區成立洗腎中心，但過程並不簡單，首先找到地點選址在剛蓋好不久的羅浮多功能辦公廳，設備則感謝國際獅子會300B 3區義不容辭募捐5部洗腎機器，衛生局後來也找到台北醫學大學新國民醫院合作，非常高興偏鄉洗腎中心由高水準的團隊提供服務，可以讓復興泰雅族鄉親不用再辛苦跑到山下，希望有需要的腎友在半小時路程就可以洗腎，把自己身體顧好。

復興區長蘇佐璽說，洗腎中心位於復興區市中心，謝謝大家讓區民不用跑到山下，且能享有最新最好醫療設備。

復興區長蘇佐璽（右1）認為，洗腎中心位於復興區市中心，謝謝大家讓區民不用跑到山下，且能享有最新最好醫療設備。 （記者李容萍攝）

復興區長蘇佐璽（右1）認為，洗腎中心位於復興區市中心，謝謝大家讓區民不用跑到山下，且能享有最新最好醫療設備。 （記者李容萍攝）

新國民醫院長蘇裕謀表示，該中心於3月3日正式進駐，將於3月中旬由北醫體系腎臟科教授級主治醫師輪值看診，提供醫學中心級的洗腎醫療服務。

國際獅子會300B 3區創區總監葉順英也說，國際獅子會一向秉持服務社會、造福人群的宗旨，未來將持續與地方政府合作，推動更多公益計畫，為偏鄉居民帶來更完善的生活與健康保障。

包括市府衛生局長賈蔚、原住民族行政局長局長巴奈．母路、立法委員邱若華、高金素梅、市議員李柏坊、簡志偉、蘇偉恩、復興區民代表會主席張倉豪、台北醫學大學董事長陳瑞杰、新國民醫療社團法人董事長吳運東、台北醫學大學校長吳麥斯、萬芳醫院院長劉燦宏等均一同出席。

復興區洗腎中心規劃7床血液透析床及1間診間。（記者李容萍攝）

復興區洗腎中心規劃7床血液透析床及1間診間。（記者李容萍攝）

復興區洗腎中心規劃7床血液透析床及1間診間。（記者李容萍攝）

復興區洗腎中心規劃7床血液透析床及1間診間。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（右3）等人出席復興區洗腎中心揭牌儀式。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（右3）等人出席復興區洗腎中心揭牌儀式。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（中）等人出席復興區洗腎中心揭牌儀式。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（中）等人出席復興區洗腎中心揭牌儀式。（記者李容萍攝）

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