金曲歌王方大同逝》曾氣胸住院 「自發性氣胸」睡覺也發作

方大同於今（1）日傳出於2月21日過世，享年41歲。據報導，他曾因氣胸住院，隨後不時發作。（資料照）

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健康網》「自發性氣胸」常見於瘦高青年 治療預防有方法

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕金曲歌王方大同在今（1）日驚傳過世，享年41歲。經紀公司表示，方大同在2月21日平靜離世；雖未說明確切的原因，然而據報導，他在約2010年，因為「氣胸」住院，之後也數度復發；在2019年於台北開唱後，休養約5年；而在今（2025）年2月初用影片與歌迷報平安，卻是骨瘦如柴的樣貌。

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方大同於上月中公開近況，卻是相當瘦削的樣貌。（翻攝臉書）

相信多數人，特別是男性，曾經在求學期間聽說、看到同學因氣胸而就醫，或自己就曾經發生氣胸。衛生福利部桃園醫院衛教資料說明，「氣胸」是指因空氣逸出，積蓄在肋膜腔中使肺葉受壓迫，而造成肺塌陷的一種胸腔疾病。

衛生福利部桃園醫院說明，臨床上可從發生胸痛、呼吸急促，甚至到呼吸衰竭的嚴重急症，而究其發生的原因來說，則可概括分為：

●創傷性：如刀、槍刺傷和車禍、墜樓等，因肺實質、氣管、支氣管、食道破裂，空氣逸出造成；

●醫源性：則是在醫院中因治療、檢查、手術等操作所形成；

●自發性氣胸：無外因自然發作。

不僅是運動時 「自發性氣胸」睡眠也可能發作

衛生福利部桃園醫院表示，肺泡如何會無緣無故的破裂，或許一般人可能會歸咎於如劇烈的咳嗽或運動時的衝擊等。但根據統計，自發性氣胸常發生於休息或睡眠狀態，況且大部分求診的病人，並無確切可追溯的原因，也因此我們稱之為「自發性」氣胸。

臨床上，根據患者肺臟有無潛在之病變，可再細分為原發性及續發性兩大類。後者如肺氣腫、哮喘、轉移性肋膜病灶、肺纖維化或肺結核等，而前者是因為存在有肋膜下氣泡所造成。

衛生福利部桃園醫院表示，原發生自發性氣胸一般較容易發現於高瘦之年輕男性，尤其合併有抽煙習慣者身上。可能的發生率，大概每10萬人中有8至10位，男多於女，有家族傾向。

氣胸的發生如前所述，病人可感覺急性發作之胸痛、胸悶或呼吸困難等。臨床上，確切的診斷常需藉由站立攝影之胸部X光影像來判讀。另外，也可在聽診及叩診上幫助鑑別。而現今之醫院有時會安排患者做高解像度之電解斷層掃描，其可進一步瞭解兩側之肺實質病變。

自發性氣胸治療後 復發機率高

衛生福利部桃園醫院表示，自發性氣胸的臨床處置，包括有觀察、胸管引流及手術治療等幾種方式，主要的考慮在於氣胸的程度、吸收恢復的情形、有無合併症，以及手術的風險評估等。事實上，自發性氣胸經保守治療後，復發的機率很高，兩年內平均可達1/4以上，尤其是再患者，更有一半以上的復發機會。所以手術的目的，即是在找出這些造成氣胸的病灶將其切除，加上肋膜粘黏術，期使肋膜完全粘黏，使氣胸不致再發。通常手術後，可以控制復發率在2%以下。

衛生福利部桃園醫院表示，治療氣胸的手術，從1937年以切除氣泡避免再發以來，無論在術式的選擇、方法的演進、麻醉的進步、加上近年來胸腔內視鏡的引進，氣胸手術已經是一種安全、方便、高成功率的治療方式，所以我們建議復發再患者、胸管引流不佳者、肺擴張不全者，合併有血胸、張力性氣胸或者因居住偏遠、工作性質特殊不方便即時就醫者，發作時皆應接受手術治療，以避免復發時，有危害身體甚至呼吸衰竭的不幸發生。

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