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健康 > 名人健康事

金曲歌王方大同逝》欲降低復發風險 醫提3方法：避劇烈運動

2025/03/01 17:43

方大同驚傳過世，享年41歲。另外他過去曾因氣胸住院，其後仍不時發作。（資料照）

方大同驚傳過世，享年41歲。另外他過去曾因氣胸住院，其後仍不時發作。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕金曲歌王方大同在今（1）日驚傳於美國過世，享年41歲。經紀公司表示，方大同在2月21日平靜離世，雖未說明確切的原因，然而據報導，他在2010年前便因為「氣胸」住院，雖曾在2019年於台北開演唱會，其後休養約5年，上（2）月上傳影片報平安，卻是相當瘦削的樣子。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒說明，原發性氣胸多發生於瘦高的年輕男性，若是吸菸或劇烈運動可能發作；然最常見的

方大同驚傳過世，享年41歲，經紀公司近日發聲明證實此事。。（賦音樂提供）

方大同驚傳過世，享年41歲，經紀公司近日發聲明證實此事。。（賦音樂提供）

黃軒在粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」說明， 20到40歲的年輕人中，反覆發生氣胸的常見原因與特定疾病或生活習慣相關。以下是主要的可能性：

原發性/自發性氣胸（Primary Spontaneous Pneumothorax, PSP）

●常見於：瘦高的年輕男性，尤其是20到30歲之間。

●機制：與肺大疱（blebs/bullae）破裂有關，通常沒有明顯的慢性肺病。

●復發風險：首次氣胸後 1-5 年內復發率約 30-50%，若發生兩次以上，復發機率更高。

●誘發因素：吸菸、高壓環境（如潛水、飛行）、劇烈運動或咳嗽。

二次發性自發性氣胸（Secondary Spontaneous Pneumothorax, SSP）

接著黃軒說明，與已有的肺部疾病相關，在年輕人中，最常見的「次發性氣胸」原因包括：

1.肺大疱病（Bullous Lung Disease）

●特色是肺組織異常發育形成肺大疱，容易破裂導致氣胸。

●常見於吸菸者或有基因因素者（如家族史）。

2.淋巴管肌瘤病（Lymphangioleiomyomatosis, LAM）：女生為主。

●特色：罕見，主要影響育齡期女性（20-40 歲），肺部會出現囊狀病變，導致反覆性氣胸。

●診斷：高解析度胸部電腦斷層（HRCT），可發現肺內多發性囊泡。

3.朗格罕細胞組織增生症（Langerhans Cell Histiocytosis, LCH）：抽菸為主。

●特色：與吸菸有關，多見於20到40歲吸菸者，導致肺部結節與囊泡變化，容易反覆氣胸。

●戒菸可以降低惡化風險。

4.結節性硬化症（Tuberous Sclerosis Complex, TSC）：

●特色：基因突變導致肺部囊性病變，可與 LAM 併發，增加氣胸風險。

遺傳與結締組織疾病

黃軒提醒，一些肺部罕見結締組織，使肺泡壁更容易破裂。包含有：

1.Birt-Hogg-Dubé 症候群（BHD）

●特色：遺傳性疾病，影響年輕成年人（20-40 歲），導致肺部囊泡形成，增加反覆氣胸風險。

●診斷：基因檢測（FLCN 突變）。

2.馬凡氏症候群（Marfan Syndrome）

●特色：身高較高、四肢修長的年輕人更常見，結締組織異常導致肺大疱形成，容易反覆氣胸。

3.Ehlers-Danlos 症候群（EDS）

●特色：結締組織脆弱，影響血管與肺泡結構，可能導致反覆氣胸。

自體免疫與發炎性疾病

這些疾病會影響肺部，導致肺泡結構脆弱、增加氣胸風險。

●全身性硬化症（Systemic Sclerosis）：間質性肺病增加氣胸風險。

●紅斑性狼瘡（Systemic Lupus Erythematosus, SLE）：可能導致肺組織脆弱，引起反覆氣胸。

●類風濕關節炎（Rheumatoid Arthritis, RA）：肺部受累時可能導致氣胸。

外傷與特殊因素

●劇烈運動或咳嗽：可能導致已有肺大疱的患者發生氣胸。

●吸菸：增加氣胸風險20倍，尤其對有肺大疱或結構異常者影響更大。

●飛行與潛水：壓力變化可能誘發肺泡破裂，導致反覆氣胸。

最後，若是曾發生過，如何降低復發風險？黃軒提出3個方向。

1. 影像檢查：若已發生兩次以上氣胸，建議做高解析度CT（HRCT） 評估是否有肺部囊泡或結構異常。

2. 手術治療：對於反覆性氣胸，可考慮胸腔鏡肺大疱切除術（VATS）或胸膜固定術（pleurodesis） 以降低復發率。

3. 避免高風險活動：如吸菸、劇烈運動、深潛或高空飛行。

黃軒提醒，如果20到40歲的年輕人頻繁發生氣胸，應考慮上述潛在疾病，並進行進一步檢查來確定病因。

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