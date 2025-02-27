健康網》偏鄉洗腎免奔波 新國民醫院「復興區洗腎中心」揭牌

台北醫學大學新國民醫院與桃園衛生局合作，設立「復興區洗腎中心」。（台北醫學大學新國民醫院提供）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台北醫學大學新國民醫院與桃園衛生局合作，在桃園醫療資源最缺乏的復興區設立洗腎中心，讓居住在復興山區的洗腎病人，不用再舟車勞頓，可以就近至復興區洗腎中心進行血液透析，不僅省下時間，新國民醫院也將派駐專業腎臟科醫師，提供門診醫療服務。

新國民醫院指出，桃園市復興區是桃園山地面積最大、醫療資源最缺乏的行政區。根據統計，設籍復興區的居民有60名洗腎患者。住在山區的洗腎病人每週三天到大溪、龍潭市區洗腎，光是車程來回就需耗費3至4小時，對病人及家屬來說，不但耗時耗力，也對家庭和經濟造成沉重負擔。

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為縮短醫療資源差距，提升復興區洗腎病人的醫療照護可近性及便利性，桃園市政府於2025年2月27日在復興區羅浮多功能辦公廳揭牌設立「復興區洗腎中心」，委託台北醫學大學新國民醫院管理，提供血液透析醫療服務，提升原鄉醫療品質及生活品質。

今（27）日揭牌儀式，包括桃園市長張善政、衛生局局長賈蔚、復興區區長蘇佐璽，與北醫大董事長陳瑞杰、吳麥斯校長、萬芳醫院劉燦宏院長、新國民醫療社團法人吳運東董事長及蘇裕謀院長等貴賓，皆到場支持，守護偏鄉醫療。

科技打造偏鄉遠距醫療平台

北醫大校長吳麥斯表示，台北醫學大學整合校院體系資源，導入智慧醫療、遠距醫療服務，由新國民醫院蘇裕謀院長領軍，除了有陣容堅強的醫護團隊進駐、遠距會診，更進一步運用AIoT智慧聯網等通訊科技，打造「復興區洗腎中心」成為偏鄉遠距醫療平台，滿足山地部落遠距照護、遠距會診等需求，成為在宅、在地醫療的起點，讓「行動醫院」無所不在，也將遠距智慧醫療擴散到全台任何需要的角落。

提升偏鄉醫療，北醫大校長吳麥斯表示，北醫大支援智慧醫療、遠距醫療服務。（台北醫學大學新國民醫院提供）

新國民醫院院長蘇裕謀表示，目前新國民醫院已於復興區洗腎中心設置7床血液透析床及一間診間，將提供週一至週六上午及下午的洗腎和門診服務，由北醫體系腎臟科教授級主治醫師輪值看診，提供醫學中心級的醫療服務，藉由血液透析病人完整連續性照顧，落實以病人為中心的精準透析、糖心腎共同照護，全面評估病人共病風險，優化共病照護，減少失能年數。為偏鄉原住民的健康貢獻一份心力，幫助偏鄉提升醫療品質。

新國民醫院院長蘇裕謀表示，復興區洗腎中心設置7床血液透析床及一間診間，將提供洗腎和門診服務。（台北醫學大學新國民醫院提供）

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