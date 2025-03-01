「捐血家年華」串聯7縣市募萬袋熱血 謝震武籲讓愛延續

活動代言人謝震武呼籲，今（2025）年要讓愛延續，捐血一袋救人一家。（記者田裕華攝）

〔記者林承鴻／台北報導〕台北、新竹、台中、高雄4處捐血中心的血液庫存量目前多處於剩餘4到7日的「偏低」狀況，大大數位基金會3月和台灣血液基金會串聯全國7縣市，包含台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市及高雄市，舉辦「捐血家年華」，號招民眾挽起袖子響應公益，目標是募集1萬2000袋熱血。

活動代言人謝震武說，去（2024）年捐血家年華首度舉辦，目標是募集1萬袋，感覺像剛成立的棒球隊就要去打經典賽，但活動開始後，看到來自各方的贊助和民眾響應捐血，讓他覺得這支隊伍不只能打經典賽、12強，還可以打到大聯盟。最後也提前達標募集到1萬1810袋熱血。他呼籲今（2025）年要讓愛延續，捐血一袋救人一家，更是救了一家子未來的希望。

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台北市長蔣萬安表示，近期連續低溫導致各醫療院所急診量增加，且血庫拉警報，台北市作為醫學中心密集度最高的城市，會做好醫療分級，很榮幸台北市成為活動首站，並感謝大大數位基金會董事長戴永輝捐贈高頂復康巴士，提升身障者的交通便利性。他提及台北市現有328台小型復康巴士，每月服務量超過5萬次，民間團體的愛心也提升了照顧品質。

大大數位基金會榮譽董事長李大維表示，捐血不只能救人一命，還能促進捐血者的新陳代謝，有益健康，降低心臟病和中風的機率，相信今年一定能達到超過12000袋的捐血目標。

台北捐血中心主任林敏昌表示，今（2025）年過年假期長，不易募集血液，當時全國庫存不到3天，且醫院用血量增加，導致血庫庫存下降，他感謝蔣萬安積極公開宣傳捐血，對血庫進帳有很大幫助，並說目前各血型都還有缺，歡迎大家踴躍捐血。

為鼓勵民眾踴躍捐血，主辦單位提供豐富禮品，包括大大寬頻+有線電視一個月免費抵用券（台北市除外），或大地酒店及海霸王精美的綜合點心禮盒等。

大大數位基金會捐贈台北市1台復康巴士，由台北市長蔣萬安代表收下。（記者林承鴻攝）

大大數位基金會董事長戴永輝（左9）1日捐贈台北市1台復康巴士，由台北市長蔣萬安（左8）代表收下。（記者林承鴻攝）

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