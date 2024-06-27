健康網》吃臭豆腐能幫助減重、防中風 1族群別吃恐惡化

醫師指出，臭豆腐除了含有豐富的蛋白質和纖維，可以提供肌肉、腸胃能量和營養，來避免便秘、脹氣等問題。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕臭豆腐是熱門的台灣小吃，也是許多民眾的最愛。酥脆的外皮，一口咬下後緊接著是綿密多汁的口感；只是醫師仍提醒特定的人最好先詢問醫師，並斟酌食用。禾馨醫療直腸外科專任主治醫師陳威智表示，臭豆腐含有豐富的蛋白質與纖維，能夠避免便秘、脹氣等問題外，還是低脂食物且防中風，不過對於痔瘡患者來說有點刺激，建議先詢問醫師再決定是否食用。

陳威智在臉書粉專「痔瘡專家 陳威智醫師-微創痔瘡手術」發文指出，雖然剛開始嘗試時，可能會覺得味道有點古怪，可一旦細細品味後，你將會發現它酥脆的外皮下，充滿著超乎你想像的驚喜與美味。

請繼續往下閱讀...

他指出，臭豆腐除了含有豐富的蛋白質和纖維，可以提供肌肉、腸胃能量和營養，來避免便秘、脹氣等問題外，它還是低脂食物，不僅能幫忙控制食慾和減重，還可以預防中風。

不過，儘管臭豆腐有這麼多優點，他提醒，但對於痔瘡的患者，可能會有點太刺激，為了避免惡化，建議最好還是先諮詢過自己的主治醫師，了解病況再決定食用與否。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法