健康網》天氣熱帶便當怕壞掉？ 營養師授食安5重點

帶便當乾淨又衛生的5重點：充分加熱、煮完先裝便當、減少水分、保冷保鮮、加熱一次為限；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣熱帶便當就會怕壞掉，所以便當菜的保鮮很重要。營養師黃品瑄在臉書粉專「營養師品瑄」發文表示，很多家長或是上班族，都會前一晚準備便當，但食物保存不良就容易腐壞臭酸，尤其在這種天氣下更要留意！不小心吃下肚可是會釀成食物中毒。她分享帶飯乾淨又衛生的5重點：充分加熱、煮完先裝便當、減少水分、保冷保鮮、加熱一次為限。

充分加熱

黃品瑄說，基本上大家都習慣吃熱便當，記得在準備便當菜時，要充分加熱後再裝進便當中，食材中心溫度要達到70°C以上才能有效抑菌。半生不熟的料理（如半熟蛋、溏心蛋等），海鮮、內臟類比較容易壞，都不建議帶進便當。

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煮完先裝便當

她指出，千萬別有「剩菜再帶便當」的想法！很多人晚餐連同隔天便當一起準備，切記煮完後先把料理放入便當，避免沾到口水。在帶的過程也不要用手接觸到食物，要善用餐具（乾的、沒用過的）或戴手套，讓食物被細菌污染的機會降到最低。

減少水分

黃品瑄表示，水分是細菌繁殖的良好介質，如果便當菜中含有湯汁，更容易讓細菌滋生，要記得把水分甩乾再帶，或選擇比較清爽的常備菜。

保冷保鮮

她說，大家都知道便當要冰冰箱、出門要裝保冷袋吧？細菌在4°C以下的環境不易生長，低溫能有效幫助食物保存；但反之，4～60°C就是所謂的危險溫度範圍。如果便當要放涼再放冰箱，建議「不冒煙就放冰箱」，現在夏天氣溫高，也不要在室溫放超過1小時。

加熱一次為限

黃品瑄提到，便當加熱後盡量一次就吃完，反覆加熱更容易讓細菌有破口，而且營養價值也會跟著流失，因此加熱就以一次為限！

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