健康網》腎病婦每天1根香蕉助排便 高血鉀昏迷急洗腎

醫師指出，香蕉膳食纖維豐富，也具良好通便效果。但對於腎病患者來說不宜多吃；情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕60歲婦人長期追蹤三高、腎臟病，每天一定要來根香蕉助排便，即使每次看診醫師都提醒，罹患腎病一週只能吃一根香蕉，否則會因鉀離子太高而導致心律不整，她仍不聽勸。直到某天，患者昏迷不醒被送往急診，鉀離子高達7.2，心跳1分鐘只有42下，緊急施打藥物才慢慢甦醒。但鉀離子依舊很高，因此安排緊急洗腎後，才順利讓鉀離子下降。

常人1天5根香蕉 鉀離子超標

亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任在臉書粉專「引人入腎・林軒任醫師」以及個人網站發文說明，香蕉可說是CP值相當高的水果，不僅膳食纖維豐富，也具良好通便效果，有時候出門趕著上班，拿一根香蕉帶在身上，可說是方便又能填飽肚子；又或是一些長跑選手，因為跑步時鉀離子會下降，此時來一根香蕉，不僅能補充體力，也能預防抽筋，更有助於運動表現。

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根據國健署建議，每人每日的鉀離子攝取量為2000到3500毫克，換句話說，1天吃5根香蕉就超標了。

嚴重高血鉀恐心律不整、心室顫動

不過上述標準不適用於腎臟病患。林軒任指出，有名60歲左右的阿姨，長期於門診追蹤三高和腎臟病，因為有排便不順的問題，每天一定要吃一根香蕉助排便，但因為她的鉀離子平時都在5.3左右，每次回診，林軒任都會叮嚀患者不要吃這麼多香蕉，一週吃一根已是極限。

但這位阿姨充耳不聞，直到某天林軒任接到急診醫師來電，表示他的一位老病人被送來醫院昏迷不醒，心跳1分鐘只有42下，抽血發現鉀離子高達7.2。緊急施打藥物後才慢慢甦醒。但此時鉀離子依舊很高，因此安排緊急洗腎後，才順利讓鉀離子下降。經過這次事件後，這位阿姨再也不敢放肆吃香蕉，頂多一週吃一次。

林軒任說，鉀離子高達「7.2」是非常誇張的數字，基本上血鉀濃度大於5.5meq/L以上即是高血鉀症，高到這個程度，就會心律不整，嚴重時會造成心室顫動，通常遇到這種情形，電擊也無力回天。所以，香蕉誠好吃，性命價更高，千萬不要因為貪食而賠上性命。

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