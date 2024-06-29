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健康網》腹超追蹤膽結石竟變「肺腫瘤」？ google翻譯烏龍反救命
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕60多歲男子是膽結石患者，照腹部超音波定期追蹤，某次檢查完自行到健保快易通app查看報告，並用Google翻譯英文內容，結果竟看到「疑似肺腫瘤」，但患者明明未做肺部相關檢查，醫師推測是翻譯鬧了烏龍，為讓患者安心，便替他照了胸腔X光，居然真的在左側肺葉看到1個2.6公分的腫瘤，後續開刀證實是肺腺癌第3期。所幸患者目前恢復良好，沒有復發跡象，持續服藥治療中。
基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘在臉書粉專「錢政弘 胃腸肝膽科醫師」發文分享，去年10月，這名患者做完腹部超音波檢查回診看報告時，憂心忡忡的詢問：「我的肺是不是有什麼問題」？原來患者在家已經先從健保快易通App中查看腹部超音波報告，便用Google翻譯英文內容，結果看到報告寫「疑似肺腫瘤」，於是向醫師求證真偽。
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錢政弘查詢病歷，患者未做過肺部相關檢查，這次的超音波報告只有提到肝囊腫和膽結石，照理說是沒檢查到肺臟，卻翻譯出有肺腫瘤的情況令人費解。
患者肺部沒有特別不舒服，10年就已戒菸，因看到報告檢查結果被嚇到，就事先預掛了胸腔科檢查，胸腔科醫師為了化解病患疑慮，還是照了胸部X光，居然真的在左側肺葉看到1個2.6公分的腫瘤，後續患者接受開刀切除腫瘤，證實是肺腺癌第3期，目前恢復良好，沒有復發跡象，也持續在吃口服標靶藥物治療中。
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