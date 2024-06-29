自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》腹超追蹤膽結石竟變「肺腫瘤」？ google翻譯烏龍反救命

2024/06/29 19:47

醫師表示，替患者照了胸腔X光後，在左側肺葉看到腫瘤，後續開刀證實是肺腺癌第3期；情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕60多歲男子是膽結石患者，照腹部超音波定期追蹤，某次檢查完自行到健保快易通app查看報告，並用Google翻譯英文內容，結果竟看到「疑似肺腫瘤」，但患者明明未做肺部相關檢查，醫師推測是翻譯鬧了烏龍，為讓患者安心，便替他照了胸腔X光，居然真的在左側肺葉看到1個2.6公分的腫瘤，後續開刀證實是肺腺癌第3期。所幸患者目前恢復良好，沒有復發跡象，持續服藥治療中。

基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘在臉書粉專「錢政弘 胃腸肝膽科醫師」發文分享，去年10月，這名患者做完腹部超音波檢查回診看報告時，憂心忡忡的詢問：「我的肺是不是有什麼問題」？原來患者在家已經先從健保快易通App中查看腹部超音波報告，便用Google翻譯英文內容，結果看到報告寫「疑似肺腫瘤」，於是向醫師求證真偽。

錢政弘查詢病歷，患者未做過肺部相關檢查，這次的超音波報告只有提到肝囊腫和膽結石，照理說是沒檢查到肺臟，卻翻譯出有肺腫瘤的情況令人費解。

患者肺部沒有特別不舒服，10年就已戒菸，因看到報告檢查結果被嚇到，就事先預掛了胸腔科檢查，胸腔科醫師為了化解病患疑慮，還是照了胸部X光，居然真的在左側肺葉看到1個2.6公分的腫瘤，後續患者接受開刀切除腫瘤，證實是肺腺癌第3期，目前恢復良好，沒有復發跡象，也持續在吃口服標靶藥物治療中。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中